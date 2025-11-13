羽球／BWF回顧戴資穎經典戰役 東奧惜敗鍍銀令球迷心碎

台灣羽球天后戴資穎11月7日宣布退休，BWF官網也撰文回顧戴資穎生涯經典戰役，其中在2023年終賽4強大幅落後下，逆轉擊敗安洗瑩；東京奧運惜敗陳雨菲鍍銀，都讓人印象深刻。

戴資穎在今年11月7日於社群平台上宣布退休，隨後包括安洗瑩、山口茜、陳雨菲、瑪琳（CarolinaMarin）、辛度（Pusarla V Sindhu）等名將，都紛紛發文祝福。

世界羽球總會（BWF）也特地撰文回顧戴資穎生涯最經典的12場戰役，包括多場不可思議的逆轉秀，當然也包括最令球迷心碎的東京奧運。

2023年年終總決賽4強，當時前2局戴資穎和安洗瑩各拿1局，決勝第3局，戴資穎分別以10比19、16比20兩度大幅落後，但最終以22比20逆轉獲勝晉級，被視為最驚人的一戰。

同樣是逆轉秀，2019年的新加坡公開賽4強，戴資穎首局棄守，次局她奮力挽救5個賽末點，成功把比賽拖進決勝局，最終以15比21、24比22、21比19逆轉擊敗山口茜、逆轉獲勝。

至於最讓球迷最遺憾的，莫過於東京奧運金牌戰，當時戴資穎和中國一姐陳雨菲激戰，在關鍵的第3局出現過多非受迫性失誤，最終以些微比分落敗，結束了這場81分鐘的史詩級戰役，戴資穎以銀牌作收，賽後不甘的眼神深植人心。

BWF從2014年戴資穎首度拿下年終賽冠軍開始回顧，2016年她在一週內擊敗中國排名前3的李雪芮、王適嫻、王儀涵，正式宣告戴資穎時代來臨。