快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

羽球／BWF回顧戴資穎經典戰役 東奧惜敗鍍銀令球迷心碎

中央社／ 台北13日電
BWF官網回顧戴資穎生涯經典戰役，其中東京奧運惜敗陳雨菲鍍銀最讓台灣球迷心碎。 聯合報系資料照
BWF官網回顧戴資穎生涯經典戰役，其中東京奧運惜敗陳雨菲鍍銀最讓台灣球迷心碎。 聯合報系資料照

台灣羽球天后戴資穎11月7日宣布退休，BWF官網也撰文回顧戴資穎生涯經典戰役，其中在2023年終賽4強大幅落後下，逆轉擊敗安洗瑩；東京奧運惜敗陳雨菲鍍銀，都讓人印象深刻。

戴資穎在今年11月7日於社群平台上宣布退休，隨後包括安洗瑩、山口茜、陳雨菲、瑪琳（CarolinaMarin）、辛度（Pusarla V Sindhu）等名將，都紛紛發文祝福。

世界羽球總會（BWF）也特地撰文回顧戴資穎生涯最經典的12場戰役，包括多場不可思議的逆轉秀，當然也包括最令球迷心碎的東京奧運。

2023年年終總決賽4強，當時前2局戴資穎和安洗瑩各拿1局，決勝第3局，戴資穎分別以10比19、16比20兩度大幅落後，但最終以22比20逆轉獲勝晉級，被視為最驚人的一戰。

同樣是逆轉秀，2019年的新加坡公開賽4強，戴資穎首局棄守，次局她奮力挽救5個賽末點，成功把比賽拖進決勝局，最終以15比21、24比22、21比19逆轉擊敗山口茜、逆轉獲勝。

至於最讓球迷最遺憾的，莫過於東京奧運金牌戰，當時戴資穎和中國一姐陳雨菲激戰，在關鍵的第3局出現過多非受迫性失誤，最終以些微比分落敗，結束了這場81分鐘的史詩級戰役，戴資穎以銀牌作收，賽後不甘的眼神深植人心。

BWF從2014年戴資穎首度拿下年終賽冠軍開始回顧，2016年她在一週內擊敗中國排名前3的李雪芮、王適嫻、王儀涵，正式宣告戴資穎時代來臨。

戴資穎 安洗瑩 陳雨菲
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

熊本羽賽／新台灣一姊持續進擊 邱品蒨復仇大馬好手晉8強

羽球／「戴資穎賦予羽球界大禮」 官網盛讚一項無可取代特質

羽球／伴戴資穎征戰逾10年 教練賴建誠祝福：不用煩惱練球

羽球／戴資穎退役離營不敢一一告別 就怕止不住眼淚

相關新聞

聽奧我國代表團啟程東京參賽 李洋送機與選手一一擊拳

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部部...

熊本羽賽／新台灣一姊持續進擊 邱品蒨復仇大馬好手晉8強

上周才剛在南韓名人賽拿下生涯首座超級賽冠軍的我國女單好手邱品蒨，本周轉戰日本熊本名人賽持續進擊，在今天的16強賽面對世界...

羽球／BWF回顧戴資穎經典戰役 東奧惜敗鍍銀令球迷心碎

台灣羽球天后戴資穎11月7日宣布退休，BWF官網也撰文回顧戴資穎生涯經典戰役，其中在2023年終賽4強大幅落後下，逆轉擊...

熊本羽賽／首局落後10分大逆轉 王子維近兩次晉級8強都在日本

在突破連續3站於首輪止步的困境後，我國「羽球王子」王子維今天在BWF超級500的日本熊本名人賽男單16強賽，遭遇世界排名...

影／2025聽奧代表團出發東京參賽 李洋到場送機跟選手擊拳打氣

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國東京聽奧代表團共選拔出11...

擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

在美國新英格蘭地區就學的奧運擊劍國手陳弈通，近期拍攝的生活與台灣宣傳短片今天於網上公開。陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。