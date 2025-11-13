快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

聽新聞
0:00 / 0:00

聽奧我國代表團啟程東京參賽 李洋送機與選手一一擊拳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部部長李洋（左）為2025年東京第25屆達福林匹克運動會選手送機，鼓勵選手勇敢迎戰。圖／運動部提供
運動部部長李洋（左）為2025年東京第25屆達福林匹克運動會選手送機，鼓勵選手勇敢迎戰。圖／運動部提供

運動部長李洋（左一）到場為聽奧代表團送機，逐一與選手擊拳打氣送上祝福。記者黃仲明／攝影
運動部長李洋（左一）到場為聽奧代表團送機，逐一與選手擊拳打氣送上祝福。記者黃仲明／攝影

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部部長李洋今天親自前往桃園機場為最大團，包括羽球隊12人、女籃隊13人及團本部人員送機，並一一與大家擊拳打氣，鼓勵勇敢迎戰，突破自我。

李洋部長表示，本屆代表團總計150人，組團規模僅次2009年台北聽奧，也有20多位選手是第一次參加，為這次代表團注入新的力量。而本屆也首度推展長期備戰模式，由中華民國聽障者體育運動協會與運動部攜手啟動「達福林匹克運動會備戰計畫」，將提供選手多元且完善的資源與服務。

聽奧代表團團長林昭穎則表示，這次透過長期備戰計畫，提供歷屆最好的資源，大家也一定會全力以赴，爭取佳績。

運動部部長李洋、政務次長鄭世忠及適應運動司司長林佩君為我國聽奧代表團最大團送機。圖／運動部提供
運動部部長李洋、政務次長鄭世忠及適應運動司司長林佩君為我國聽奧代表團最大團送機。圖／運動部提供

運動部表示，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，我國代表隊自去年即展開備戰計畫，本屆選派田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道與定向越野等11個運動種類代表隊，計76位選手及20位教練參賽，並由馬偕醫院及台北市立大學協力組成17人醫療防護團隊，輔助選手站上夢想競技舞台，展現辛勤訓練成果。政府將持續落實適應運動政策推展，完善訓練資源與支持系統，讓每一位有才華的運動員，都能站上國際舞台展現實力。

代表團最大團隊啟程後，今天尚有保齡球、射擊、網球、定向越野、男籃等代表隊陸續出發。我國首個出賽項目是11月15日的定向越野短距離競賽，大會也將在同日晚間舉行開幕典禮。邀請國人一起支持聽奧代表隊，一起為選手們加油，期盼他們在比賽中發揮最佳表現，展現台灣堅韌的精神與風采。

聽奧 運動部 李洋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

羽球／戴資穎退役依瑟儂第一時間送祝福 麟洋配轉發齊喊「辛苦了」

籃球／總統盃3x3總決賽登場 李洋盼把羽球賽也帶上凱道

李遠、李洋「遠洋合作」 攜手推「動滋X文化能量爆發」限量加碼  

重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展

相關新聞

聽奧我國代表團啟程東京參賽 李洋送機與選手一一擊拳

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部部...

熊本羽賽／新台灣一姊持續進擊 邱品蒨復仇大馬好手晉8強

上周才剛在南韓名人賽拿下生涯首座超級賽冠軍的我國女單好手邱品蒨，本周轉戰日本熊本名人賽持續進擊，在今天的16強賽面對世界...

影／2025聽奧代表團出發東京參賽 李洋到場送機跟選手擊拳打氣

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國東京聽奧代表團共選拔出11...

擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

在美國新英格蘭地區就學的奧運擊劍國手陳弈通，近期拍攝的生活與台灣宣傳短片今天於網上公開。陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動...

健力世錦賽／江凱傑83公斤硬舉摘金 我代表隊已斬獲7金7銀5銅

我國健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月12日完成...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。