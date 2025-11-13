聽新聞
聽奧我國代表團啟程東京參賽 李洋送機與選手一一擊拳
2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部部長李洋今天親自前往桃園機場為最大團，包括羽球隊12人、女籃隊13人及團本部人員送機，並一一與大家擊拳打氣，鼓勵勇敢迎戰，突破自我。
李洋部長表示，本屆代表團總計150人，組團規模僅次2009年台北聽奧，也有20多位選手是第一次參加，為這次代表團注入新的力量。而本屆也首度推展長期備戰模式，由中華民國聽障者體育運動協會與運動部攜手啟動「達福林匹克運動會備戰計畫」，將提供選手多元且完善的資源與服務。
聽奧代表團團長林昭穎則表示，這次透過長期備戰計畫，提供歷屆最好的資源，大家也一定會全力以赴，爭取佳績。
運動部表示，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，我國代表隊自去年即展開備戰計畫，本屆選派田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道與定向越野等11個運動種類代表隊，計76位選手及20位教練參賽，並由馬偕醫院及台北市立大學協力組成17人醫療防護團隊，輔助選手站上夢想競技舞台，展現辛勤訓練成果。政府將持續落實適應運動政策推展，完善訓練資源與支持系統，讓每一位有才華的運動員，都能站上國際舞台展現實力。
代表團最大團隊啟程後，今天尚有保齡球、射擊、網球、定向越野、男籃等代表隊陸續出發。我國首個出賽項目是11月15日的定向越野短距離競賽，大會也將在同日晚間舉行開幕典禮。邀請國人一起支持聽奧代表隊，一起為選手們加油，期盼他們在比賽中發揮最佳表現，展現台灣堅韌的精神與風采。
