聽奧我國代表團啟程東京參賽 李洋送機與選手一一擊拳

運動部長李洋（左一）到場為聽奧代表團送機，逐一與選手擊拳打氣送上祝福。記者黃仲明／攝影

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部部長李洋今天親自前往桃園機場為最大團，包括羽球隊12人、女籃隊13人及團本部人員送機，並一一與大家擊拳打氣，鼓勵勇敢迎戰，突破自我。

李洋部長表示，本屆代表團總計150人，組團規模僅次2009年台北聽奧，也有20多位選手是第一次參加，為這次代表團注入新的力量。而本屆也首度推展長期備戰模式，由中華民國聽障者體育運動協會與運動部攜手啟動「達福林匹克運動會備戰計畫」，將提供選手多元且完善的資源與服務。

聽奧代表團團長林昭穎則表示，這次透過長期備戰計畫，提供歷屆最好的資源，大家也一定會全力以赴，爭取佳績。

運動部部長李洋、政務次長鄭世忠及適應運動司司長林佩君為我國聽奧代表團最大團送機。圖／運動部提供

運動部表示，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，我國代表隊自去年即展開備戰計畫，本屆選派田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道與定向越野等11個運動種類代表隊，計76位選手及20位教練參賽，並由馬偕醫院及台北市立大學協力組成17人醫療防護團隊，輔助選手站上夢想競技舞台，展現辛勤訓練成果。政府將持續落實適應運動政策推展，完善訓練資源與支持系統，讓每一位有才華的運動員，都能站上國際舞台展現實力。

代表團最大團隊啟程後，今天尚有保齡球、射擊、網球、定向越野、男籃等代表隊陸續出發。我國首個出賽項目是11月15日的定向越野短距離競賽，大會也將在同日晚間舉行開幕典禮。邀請國人一起支持聽奧代表隊，一起為選手們加油，期盼他們在比賽中發揮最佳表現，展現台灣堅韌的精神與風采。