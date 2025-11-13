快訊

熊本羽賽／新台灣一姊持續進擊 邱品蒨復仇大馬好手晉8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邱品蒨挺進到8強賽，個人也拉出一波7連勝。 法新社
邱品蒨挺進到8強賽，個人也拉出一波7連勝。 法新社

上周才剛在南韓名人賽拿下生涯首座超級賽冠軍的我國女單好手邱品蒨，本周轉戰日本熊本名人賽持續進擊，在今天的16強賽面對世界排名第41名的馬來西亞卡魯帕特萬（Letshanaa Karupathevan），最終再以24：22、21：18勝出，挺進到8強賽，個人也拉出一波7連勝。

世界排名第20名的邱品蒨是我國目前女單排名最高選手，在上周於南韓名人賽奪得生涯首冠後，邱品蒨也成為我國除了退休的戴資穎外，首位在超級300等級以上賽事拿下冠軍的女單選手。

而本周轉戰熊本名人賽，邱品蒨也延續好狀態，在首輪先是拍退紐西蘭肖娜李（Shaunna Li），今天則是碰上今年台北公開賽曾在16強賽擊敗他的馬來西亞卡魯帕特萬，邱品蒨則是成功復仇。

在首局賽事中，邱品蒨雖然從中段就一路落後，甚至讓對手率先取得3個局點，不過邱品蒨展現極佳抗壓力，在連續化解追平後，該局最終成功化解對手4個局點，以24：22逆轉拿下。

第二局邱品蒨更是乘勝追擊，開局就打出8：3攻勢拉開差距，最終再以21：18勝出，挺進到8強賽，並將與我國另外一位好手黃宥薰上演台灣內戰，黃宥薰今天在女單16強賽以21：15、21：16擊敗前一天爆冷擊退日本名將宮崎友花的宋碩芸。

邱品蒨 戴資穎
