快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

中央社／ 紐約12日專電
陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動後，重回奧運舞台的選手。圖／中華奧會提供
陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動後，重回奧運舞台的選手。圖／中華奧會提供

在美國新英格蘭地區就學的奧運擊劍國手陳弈通，近期拍攝的生活與台灣宣傳短片今天於網上公開。陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動後，重回奧運舞台的選手，希望下屆奧運能夠勝出。

2024年代表台灣出戰巴黎奧運的擊劍選手陳弈通，目前就讀美國「羅德島設計學院」（Rhode IslandSchool of Design）3年級，主修繪圖設計，陳弈通利用上課與練習空閒時間，協助駐波士頓辦事處拍攝日常生活與台灣宣傳短片，12日於網上公布。

陳弈通在片中用英語說，一開始擊劍只是一項運動，現在是他生命的一部分。擊劍教導許多人生道理，面對挑戰心態要堅強。另一方面，設計讓他更開放迎接新事物，課程中製作不少社媒、網頁、出版與建立品牌等。

他說，台灣有許多外界不知道的豐富文化，近期流行的「台灣感性」形式非常特別，世界其他地方都看不到。另外，設計工作需要龐大的雲端儲存空間，創作者無須擔心內容遺失，可自動儲存，其中可靠的晶片也很重要；台積電是全球各大科技品牌產品的主要晶片提供者，這是現代科技的重要元素。

除了日常生活可見珍奶、鼎泰豐與大同電鍋外，片中也透過陳弈通呈現台灣與麻薩諸塞州簽訂免試互惠駕照，台灣護照全球便利通行等各項安排，民眾出國旅遊、就學與工作都更趨便利。陳弈通在片尾還與駐波士頓辦事處長廖朝宏切磋擊劍。

陳弈通是睽違36年後，首位登上奧運舞台的台灣男性擊劍選手，15歲即代表國家出戰亞運鈍劍項目，如今已有豐富國際賽事經驗。

他說，從東京奧運到巴黎奧運，台灣有絕佳表現，很多人在巴黎奧運時認識他。但不僅是奧運，台灣近期也在世界棒球經典賽與威廉波特少棒贏得冠軍，希望自己能在2028年奧運勝出。

陳弈通說：「台灣是堅毅的象徵，代表國家出賽，我絕對不會放棄，只能全力以赴。」

陳弈通 威廉波特 羅德
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／棒球於奧運開幕式前登場 洛時：大谷翔平打第一棒

射箭／戴宇軒亞錦賽突破低潮 攜李彩綺晉混雙金牌戰

郭晶晶任全運火炬手 霍震霆驚喜「她沒告訴我」 讚媳代表港人精神

全運會看點／乒乓男團爭金 馬龍填補生涯唯一空缺

相關新聞

聽奧我國代表團啟程東京參賽 李洋送機與選手一一擊拳

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽，運動部部...

熊本羽賽／新台灣一姊持續進擊 邱品蒨復仇大馬好手晉8強

上周才剛在南韓名人賽拿下生涯首座超級賽冠軍的我國女單好手邱品蒨，本周轉戰日本熊本名人賽持續進擊，在今天的16強賽面對世界...

影／2025聽奧代表團出發東京參賽 李洋到場送機跟選手擊拳打氣

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國東京聽奧代表團共選拔出11...

擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

在美國新英格蘭地區就學的奧運擊劍國手陳弈通，近期拍攝的生活與台灣宣傳短片今天於網上公開。陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動...

健力世錦賽／江凱傑83公斤硬舉摘金 我代表隊已斬獲7金7銀5銅

我國健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月12日完成...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。