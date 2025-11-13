擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

在美國新英格蘭地區就學的奧運擊劍國手陳弈通，近期拍攝的生活與台灣宣傳短片今天於網上公開。陳弈通是台灣睽違多年男子擊劍運動後，重回奧運舞台的選手，希望下屆奧運能夠勝出。

2024年代表台灣出戰巴黎奧運的擊劍選手陳弈通，目前就讀美國「羅德島設計學院」（Rhode IslandSchool of Design）3年級，主修繪圖設計，陳弈通利用上課與練習空閒時間，協助駐波士頓辦事處拍攝日常生活與台灣宣傳短片，12日於網上公布。

陳弈通在片中用英語說，一開始擊劍只是一項運動，現在是他生命的一部分。擊劍教導許多人生道理，面對挑戰心態要堅強。另一方面，設計讓他更開放迎接新事物，課程中製作不少社媒、網頁、出版與建立品牌等。

他說，台灣有許多外界不知道的豐富文化，近期流行的「台灣感性」形式非常特別，世界其他地方都看不到。另外，設計工作需要龐大的雲端儲存空間，創作者無須擔心內容遺失，可自動儲存，其中可靠的晶片也很重要；台積電是全球各大科技品牌產品的主要晶片提供者，這是現代科技的重要元素。

除了日常生活可見珍奶、鼎泰豐與大同電鍋外，片中也透過陳弈通呈現台灣與麻薩諸塞州簽訂免試互惠駕照，台灣護照全球便利通行等各項安排，民眾出國旅遊、就學與工作都更趨便利。陳弈通在片尾還與駐波士頓辦事處長廖朝宏切磋擊劍。

陳弈通是睽違36年後，首位登上奧運舞台的台灣男性擊劍選手，15歲即代表國家出戰亞運鈍劍項目，如今已有豐富國際賽事經驗。

他說，從東京奧運到巴黎奧運，台灣有絕佳表現，很多人在巴黎奧運時認識他。但不僅是奧運，台灣近期也在世界棒球經典賽與威廉波特少棒贏得冠軍，希望自己能在2028年奧運勝出。

陳弈通說：「台灣是堅毅的象徵，代表國家出賽，我絕對不會放棄，只能全力以赴。」