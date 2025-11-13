快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

聽新聞
0:00 / 0:00

健力世錦賽／江凱傑83公斤硬舉摘金 我代表隊已斬獲7金7銀5銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國選手江凱傑在2025年世界公開裝備健力錦標賽男子83公斤級硬舉項目成功舉起332.5公斤。圖／運動部提供
我國選手江凱傑在2025年世界公開裝備健力錦標賽男子83公斤級硬舉項目成功舉起332.5公斤。圖／運動部提供

我國健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月12日完成賽事，奪得男子組83公斤級硬舉項目金牌，總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

「2025年世界公開裝備健力錦標賽」第3天登場的是男子83公斤級賽事，我國由江凱傑、吳為淳2位選手登場迎戰，其中江凱傑剛於今年的成都世界運動會拿下健力男子中量級金牌，延續著世運會奪金的氣勢，本次參加世錦賽也斬獲1金2銅的好成績。

江凱傑先是在蹲舉項目以350公斤獲得銅牌，隨後在拿手的硬舉項目更是展現不凡氣勢，第1次試舉就成功挑戰320公斤，躍居領先地位，接下來的2次試舉，分別舉起330公斤及332.5公斤，最終以穩健的表現奪得硬舉項目金牌以及總和項目銅牌。

此外，吳為淳選手也有所斬獲，在同一量級的臥舉賽事以265公斤獲得銀牌，2位選手在賽場上展現長期嚴格訓練的成果，為自己爭取榮耀，令人讚賞不已。

本賽事截至目前進行至第3天，我國選手已斬獲7金7銀5銅的優異成績，接下來的4天賽事，我國代表隊還有7位選手即將登場，其中包括今年在成都世運會超重量級奪得金牌的楊森，期許選手們有精彩的表現，也請大家為選手們加油。

世運會 世錦賽
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

健力世錦賽／謝宗庭、黃彥慈再橫掃3金 我國累積6金6銀3銅 

健力／中華隊報喜 世錦賽首日勇奪3金

排球／U16女排亞錦賽台灣惜敗日本 仍奪U17世錦賽門票

國際小提琴家吉妮．楊森震撼國家音樂廳！全場觀眾起立鼓掌

相關新聞

熊本羽賽／新台灣一姊持續進擊 邱品蒨復仇大馬好手晉8強

上周才剛在南韓名人賽拿下生涯首座超級賽冠軍的我國女單好手邱品蒨，本周轉戰日本熊本名人賽持續進擊，在今天的16強賽面對世界...

健力世錦賽／江凱傑83公斤硬舉摘金 我代表隊已斬獲7金7銀5銅

我國健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月12日完成...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

熊本羽賽／周天成逆轉蘇力揚過頭關 宋碩芸也爆冷退宮崎友花

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國一哥周天成晚間與蘇力揚在男單首輪上演台灣內戰，在首局大幅落後的情況下，最終周天成以...

射箭／戴宇軒亞錦賽突破低潮 攜李彩綺晉混雙金牌戰

在孟加拉舉行的亞洲射箭錦標賽，突破低潮的戴宇軒今天與李彩綺組成的反曲弓混合團體，在淘汰賽過關斬將，尤其4強戰以6比0完封...

網球／約克維奇盼與兒子組職業雙打 若是單打對手會「打爆他」

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）日前表態，希望2028年洛杉磯奧運披上塞國國旗結束生涯，但他也提到與兒子斯特凡（Stefan Djokovic）並肩作戰的可能性。 現年38歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。