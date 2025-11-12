聽新聞
熊本羽賽／周天成逆轉蘇力揚過頭關 宋碩芸也爆冷退宮崎友花
BWF超級500的日本熊本名人賽，我國一哥周天成晚間與蘇力揚在男單首輪上演台灣內戰，在首局大幅落後的情況下，最終周天成以11：21、21：18、21：17逆轉勝出，挺進到男單16強。
周天成在10月份的北極羽賽拿下今年首冠後，接下來3站賽事都在前兩輪就止步，而本周回到亞洲賽場參加熊本名人賽，周天成也在首輪遭遇世界排名第38名的蘇力揚，上演兩人在超級賽生涯的第2度對戰。
在首局賽事中蘇力揚就一路壓制周天成，並以21：11先下一城，不過周天成接下來兩局隨即展開反撲，在第二局以21：18先是扳平戰局，決勝局更是在局中逆轉戰局，最終以21：17勝出，挺進到16強賽。
至於我國女單好手宋碩芸，今天則是在女單首輪遭遇地主好手、第二種子的宮崎友花，最終以21：19、21：13爆冷勝出，挺進到女單16強。
