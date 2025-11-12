快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本羽賽／周天成逆轉蘇力揚過頭關 宋碩芸也爆冷退宮崎友花

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國一哥周天成晚間與蘇力揚在男單首輪上演台灣內戰，在首局大幅落後的情況下，最終周天成以11：21、21：18、21：17逆轉勝出，挺進到男單16強。

周天成在10月份的北極羽賽拿下今年首冠後，接下來3站賽事都在前兩輪就止步，而本周回到亞洲賽場參加熊本名人賽，周天成也在首輪遭遇世界排名第38名的蘇力揚，上演兩人在超級賽生涯的第2度對戰。

在首局賽事中蘇力揚就一路壓制周天成，並以21：11先下一城，不過周天成接下來兩局隨即展開反撲，在第二局以21：18先是扳平戰局，決勝局更是在局中逆轉戰局，最終以21：17勝出，挺進到16強賽。

至於我國女單好手宋碩芸，今天則是在女單首輪遭遇地主好手、第二種子的宮崎友花，最終以21：19、21：13爆冷勝出，挺進到女單16強。

周天成
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

相關新聞

熊本羽賽／周天成逆轉蘇力揚過頭關 宋碩芸也爆冷退宮崎友花

BWF超級500的日本熊本名人賽，我國一哥周天成晚間與蘇力揚在男單首輪上演台灣內戰，在首局大幅落後的情況下，最終周天成以...

射箭／戴宇軒亞錦賽突破低潮 攜李彩綺晉混雙金牌戰

在孟加拉舉行的亞洲射箭錦標賽，突破低潮的戴宇軒今天與李彩綺組成的反曲弓混合團體，在淘汰賽過關斬將，尤其4強戰以6比0完封...

網球／約克維奇盼與兒子組職業雙打 若是單打對手會「打爆他」

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）日前表態，希望2028年洛杉磯奧運披上塞國國旗結束生涯，但他也提到與兒子斯特凡（Stefan Djokovic）並肩作戰的可能性。 現年38歲

路跑／啦啦隊女神邊荷律現身台中舒跑杯 見證2. 6萬人齊聚開跑

全台最受歡迎的全民路跑盛會—台中市第42屆舒跑杯，9日在台中市政府開跑。活動一早湧入滿滿人潮，近2.6萬名跑者齊聚，為年度三場舒跑杯活動寫下最熱血的壓軸篇章。 活動現場亮點不斷，韓籍人氣啦啦隊女神邊

高球／川普孫女凱伊LPGA首秀前 向總統爺爺與老虎伍茲討教

美國總統川普的孫女凱伊本週將首度在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）巡迴賽亮相，賽前獲得川普、世界高球名人堂成員索倫斯坦...

足球／足協理事長王麟祥堅辭將補選 鄭世忠籲足球人站出來

中華足球協會上周召開理事會，理事長王麟祥出於健康考量正式請辭，儘管理事會8位理事全數表決慰留，但運動部政務次長鄭世忠今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。