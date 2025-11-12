射箭／戴宇軒亞錦賽突破低潮 攜李彩綺晉混雙金牌戰

在孟加拉舉行的亞洲射箭錦標賽，突破低潮的戴宇軒今天與李彩綺組成的反曲弓混合團體，在淘汰賽過關斬將，尤其4強戰以6比0完封印度，如願晉級金牌戰。

昨天幫助反曲弓女團挺進亞錦賽金牌戰後，射箭女將李彩綺今天再度發揮火燙手感，攜手巴黎奧運國手戴宇軒征戰混合團體賽，兩人在資格賽名列第3種子獲得首輪輪空，順利擊敗尼泊爾後，李彩綺、戴宇軒8強戰驚險逆轉中國，同時4強戰以6比0完封印度，將於14日與烏茲別克爭金。

射箭隊總教練廖健男接受中央社採訪時表示，此役李彩綺、戴宇軒面對中國克服一度1比3落後劣勢，讓兩人增添不少信心，尤其李彩綺獲得教練劉炳宏的動作「改造」後，整體表現穩定很多，幫助兩人最後晉級金牌戰，有機會拚隊史暌違10年的亞錦賽混雙金牌。

從巴黎奧運後就陷入比較長的低潮，戴宇軒自評經歷奧運殿堂的洗禮後，內心想要再尋求突破，沒想到過程中無法取得有效平衡，讓他進入「卡關」狀態，起初難免會有沮喪、心情低落，不過在教練劉展明及一票學長、姐的幫助下，讓戴宇軒開始學會轉念。

戴宇軒分享，就把這段低潮當作一個挑戰，就算碰到困難，休息1、2天後繼續按表操課，不能以排斥心態面對，而是抱著學習方式突破，「低潮不是技術下降，而是準備跨出去另一個境界的開始，我相信每個運動員都會遇到這樣課題，這段經歷也是持續成長的養分。」

戴宇軒(右)與李彩綺。 射箭協會提供