網球／約克維奇盼與兒子組職業雙打 若是單打對手會「打爆他」

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾維亞名將約克維奇談和兒子斯特凡一起打球的可能性。 美聯社
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）日前表態，希望2028年洛杉磯奧運披上塞國國旗結束生涯，但他也提到與兒子斯特凡（Stefan Djokovic）並肩作戰的可能性。

現年38歲的約克維奇日前上節目時談到11歲的兒子，他說如果能像NBA湖人球星詹姆斯（LeBron James）一樣，與兒子布朗尼（Bronny James）打球，將是美夢成真。

約克維奇透露兒子很喜歡網球，「我覺得他有不錯的基因，不過我想當他的父親，而不是他的教練。我正在慢慢帶他接觸網球和體育，但我不能一次把所有事都丟給他。我會挑對時機，一步步引導他。如果這是他選擇的道路，我會100%支持，陪他走完每一步。」

約克維奇也提到詹姆斯與布朗尼「父子同隊」打球的故事，他認為能和斯特凡在職業賽打雙打，將是美夢成真。但如果是在單打交鋒，約克維奇表示，「我當然不會讓他打贏我，我會把他打爆。」

