路跑／啦啦隊女神邊荷律現身台中舒跑杯 見證2. 6萬人齊聚開跑

全台最受歡迎的全民路跑盛會—台中市第42屆舒跑杯，9日在台中市政府開跑。活動一早湧入滿滿人潮，近2.6萬名跑者齊聚，為年度三場舒跑杯活動寫下最熱血的壓軸篇章。

活動現場亮點不斷，韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律以「舒跑杯運動推廣大使」身分登場，一現身便引起粉絲熱烈歡呼。她以陽光笑容親切問候大家，並與簡單組跑者合影、親自參與鳴槍儀式，並為現場跑者加油打氣。邊荷律隨後也登上主舞台與民眾同樂、玩遊戲，讓粉絲直呼：「邊荷律實在太可愛！」全場歡笑聲不斷！

現場設施與舞台活動也同樣精彩，「舒跑喝到飽」讓跑者打開水龍頭就有冰涼的舒跑可以大口暢飲；市府廣場前則設置四大互動拍照區與趣味的遊戲攤位，讓整個場地宛如運動嘉年華，邊跑邊玩、樂趣滿滿。壓軸登場的加碼摸彩活動更掀起另一波高潮，三款「一年份維他露飲品」讓3位幸運跑者能365天暢快補充能量、天天運動、天天健康。

舒跑杯健康大使邊荷律(左二)與孩子們一起互動遊戲。主辦單位提供

今年台中舒跑杯也號召學校與企業熱情響應，從校園師生、親子家庭到企業同仁，一起在晨光中開跑。孩童開心奔跑的笑容、家長陪伴的身影、同事結伴挑戰自我，以及沿途不斷地加油聲此起彼落，也為城市注入健康快樂的能量與色彩。

維他露基金會表示，舒跑杯不僅是一場路跑活動，更是一場全民參與的健康盛會。多年來，維他露集團與台中市政府運動局共同攜手主辦台中舒跑杯，持續推廣全民運動與健康生活，希望讓運動成為日常的一部分，也期盼從校園扎根，從小培養規律運動的好習慣，讓更多家庭與朋友在運動中相聚，在歡笑與汗水中留下屬於彼此美好珍貴的回憶。

舒跑杯健康大使邊荷律(中)與簡單組跑者大合影。 主辦單位提供