足球／足協理事長王麟祥堅辭將補選 鄭世忠籲足球人站出來

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
前中華足協理事長王麟祥。圖／中華足協提供
前中華足協理事長王麟祥。圖／中華足協提供

中華足球協會上周召開理事會，理事長王麟祥出於健康考量正式請辭，儘管理事會8位理事全數表決慰留，但運動部政務次長鄭世忠今天於立法院接受質詢時表示，王麟祥辭意堅決也已經離開足協，對於接下來的理事長補選，他呼籲足球人勇於站出來。

中華足協近期風波不斷，甚至遭到中華男足隊長陳柏良直言批評「台灣人欺負台灣人」，在秘書長趙士強於日前結束職務歸建原任職棒球協會副理事長，技術總監陳亮辰也因個人規劃請辭後，理事長王麟祥則是在上周理事會正式提出辭呈。

對於立委今天在立法院質詢中關心足協狀況，鄭世忠在今天表示，理事長王麟祥已經確定離開足協，在他任內為足協償還了近6000萬的債務，不過至今也仍有3、4000萬債務，接下來運動部也將會輔導足協依照規章在45天內進行補選。

對於足協原將在明年9月就進行改選，如現階段進行理事長補選，因時間相隔太近，足壇人士擔憂將會影響參選人意願，鄭世忠也表示，過去確實也有其他協會發生過類似狀況，不過運動部仍會輔導足協進行改選，他也呼籲足球人要有人願意站出來。

王麟祥 運動部 中華足協
×

