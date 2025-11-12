高球／川普孫女凱伊LPGA首秀前 向總統爺爺與老虎伍茲討教

快訊

中央社／ 那不勒斯11日綜合外電報導
美國總統川普的孫女凱伊本週將首度在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）巡迴賽亮相。 美聯社
美國總統川普的孫女凱伊本週將首度在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）巡迴賽亮相。 美聯社

美國總統川普的孫女凱伊本週將首度在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）巡迴賽亮相，賽前獲得川普、世界高球名人堂成員索倫斯坦與15座四大賽金盃得主老虎伍茲的指導。

路透社報導，18歲的凱伊（Kai Trump）獲贊助商邀請參加安妮卡蓋布里奇賽（The Annika Driven byGainbridge），此舉引發不少批評聲浪。目前為高三生的凱伊承諾將加入邁阿密大學（University of Miami）校隊，她在本地賽事中表現平平，但在社群媒體擁有近900萬名粉絲，而且是總統川普的孫女。

這場比賽將在佛羅里達州那不勒斯（Naples）的鵜鶘高球俱樂部（Pelican Golf Club）舉行，正在與凱伊母親凡妮莎（Vanessa）交往的老虎伍茲（TigerWoods）在賽前向凱伊提供建議。

凱伊今天說：「我的意思是，他是全世界最棒的高爾夫選手，我會這麼說。而且他的人更棒。他告訴我放輕鬆、享受比賽，順其自然。該發生什麼，就讓它發生。」

凱伊10日與賽事主辦人索倫斯坦（AnnikaSorenstam）一起參加職業業餘配對賽並打了9洞，索倫斯坦對這名青少女對高爾夫的熱情以及在眾人關注下仍可保持從容的態度印象深刻。

曾入選世界高球名人堂（World Golf Hall of Fame）的索倫斯坦說：「老實說，我真的不知道她怎麼辦到的。才18歲就要聽到這麼多評論，她內心肯定非常堅強。我想我們都能體會偶爾被說三道四的感受，但她面對的批評是我們的1000倍。」

「所以，這也是為什麼我只想讓她放鬆一下，來這裡享受比賽。我們想讓她覺得這裡就像家一樣，我也希望讓她覺得受歡迎。我的意思是，給這個女孩一個機會，好嗎？我想這是我們這週的責任。」

凱伊說，她的擊球是她的強項，同時坦承需要在果嶺周邊加強表現。她目前沒有專屬教練，在青少年邀請賽（Junior Invitational）表現不佳。不過，她能仰賴總統本人給她的建議。

凱伊說：「我的爺爺幾乎只是跟我說，出去享受比賽。不要緊張。我會盡量不要緊張。」凱伊說，川普的高爾夫打得「相當不錯」，但不願透露她是否曾在場上打敗過自己的爺爺。

