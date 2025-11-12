快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

熊本羽賽／剛奪生涯首冠 邱品蒨再退肖娜李晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前一站剛奪冠的女單好手邱品，來到熊本站首輪繼續贏球。 新華社
前一站剛奪冠的女單好手邱品，來到熊本站首輪繼續贏球。 新華社

上周剛在南韓名人賽奪下生涯超級賽首冠的女單好手邱品蒨，今天在BWF超級500的日本羽球熊本名人賽女單首輪遭遇肖娜李（Shaunna Li），最終以16：21、21：5、21：16逆轉勝，挺進女單第2輪。

世界排名第20名的邱品蒨，周日在BWF超級300的南韓名人賽，於決賽拍退越南阮垂玲，拿下生涯在超級賽的首冠，同時也成為剛退休的戴資穎之後，首位在超級300等級以上賽事奪冠的我國女單好手。

在奪下生涯首冠後，邱品蒨本周轉戰BWF超級500的日本名人賽，並在首輪遭遇世界排名第166名的紐西蘭選手肖娜李，上演雙方生涯的首度對決，儘管在首局讓對手搶先拿下，但接下來兩局一路壓制對手，包括第二局僅讓對手拿下5分，最終也在3局結束後逆轉勝出，晉級到女單16強。

我國一哥周天成今晚也將登場，與蘇力揚上演台灣內戰。

邱品蒨 周天成 戴資穎
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

相關新聞

青春動滋券領券僅33% 運動部研議改發運動幣並變更對象

運動部近期與文化部攜手合作推出「動滋青春x文化能量爆發」限時加碼，希望促進青春動滋券與文化幣抵用，對於立委質疑青春動滋券...

熊本羽賽／剛奪生涯首冠 邱品蒨再退肖娜李晉級16強

上周剛在南韓名人賽奪下生涯超級賽首冠的女單好手邱品蒨，今天在BWF超級500的日本羽球熊本名人賽女單首輪遭遇肖娜李（Sh...

健力世錦賽／謝宗庭、黃彥慈再橫掃3金 我國累積6金6銀3銅 

我國健力選手謝宗庭、黃彥慈在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月1...

足球／準備退休！2026世界盃將成最後一舞 C羅證實：時候到了

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天表示，2026世界盃將是他職業生涯最後一次參賽，因...

射箭／亞錦賽台灣女團擊退烏茲別克 11月14日與韓爭金

在巴林舉行的亞洲射箭錦標賽，台灣女團風佑築、李彩綺及郭紫穎今天一路過關斬將，4強賽以5比3擊敗烏茲別克，順利挺進14日和...

熊本羽賽／王齊麟邱相榤勝自家人 晉男雙16強

BWF超級500的日本熊本羽球公開賽，剛嚐冠軍滋味的台灣男雙搭檔王齊麟、邱相榤，在首輪32強對上自家人陳政寬、林秉緯，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。