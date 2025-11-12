熊本羽賽／剛奪生涯首冠 邱品蒨再退肖娜李晉級16強
上周剛在南韓名人賽奪下生涯超級賽首冠的女單好手邱品蒨，今天在BWF超級500的日本羽球熊本名人賽女單首輪遭遇肖娜李（Shaunna Li），最終以16：21、21：5、21：16逆轉勝，挺進女單第2輪。
世界排名第20名的邱品蒨，周日在BWF超級300的南韓名人賽，於決賽拍退越南阮垂玲，拿下生涯在超級賽的首冠，同時也成為剛退休的戴資穎之後，首位在超級300等級以上賽事奪冠的我國女單好手。
在奪下生涯首冠後，邱品蒨本周轉戰BWF超級500的日本名人賽，並在首輪遭遇世界排名第166名的紐西蘭選手肖娜李，上演雙方生涯的首度對決，儘管在首局讓對手搶先拿下，但接下來兩局一路壓制對手，包括第二局僅讓對手拿下5分，最終也在3局結束後逆轉勝出，晉級到女單16強。
我國一哥周天成今晚也將登場，與蘇力揚上演台灣內戰。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言