熊本羽賽／剛奪生涯首冠 邱品蒨再退肖娜李晉級16強

上周剛在南韓名人賽奪下生涯超級賽首冠的女單好手邱品蒨，今天在BWF超級500的日本羽球熊本名人賽女單首輪遭遇肖娜李（Shaunna Li），最終以16：21、21：5、21：16逆轉勝，挺進女單第2輪。

世界排名第20名的邱品蒨，周日在BWF超級300的南韓名人賽，於決賽拍退越南阮垂玲，拿下生涯在超級賽的首冠，同時也成為剛退休的戴資穎之後，首位在超級300等級以上賽事奪冠的我國女單好手。

在奪下生涯首冠後，邱品蒨本周轉戰BWF超級500的日本名人賽，並在首輪遭遇世界排名第166名的紐西蘭選手肖娜李，上演雙方生涯的首度對決，儘管在首局讓對手搶先拿下，但接下來兩局一路壓制對手，包括第二局僅讓對手拿下5分，最終也在3局結束後逆轉勝出，晉級到女單16強。

我國一哥周天成今晚也將登場，與蘇力揚上演台灣內戰。