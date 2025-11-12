青春動滋券領券僅33% 運動部研議改發運動幣並變更對象

運動部近期與文化部攜手合作推出「動滋青春x文化能量爆發」限時加碼，希望促進青春動滋券與文化幣抵用，對於立委質疑青春動滋券領取率逐年降低，運動部政務次長鄭世忠今天表示，目前部內正在研議改推運動幣，並可望開放16歲以上民眾登記抽籤。

體育署自112年以來，每年常態發放給16至22歲國民每人500元青春動滋券，國民黨立委萬美玲今天於立法院教育文化委員會質詢時指出，青春動滋券第一年領券率為52%，但113年剩下37％，到今年更僅剩下33％，沒人要來領的狀況，讓當初體育署希望鼓勵青春族群參與運動的美意未能落實。

列席的鄭世忠表示，目前部內已經在討論是否轉型為「運動幣」或是與衛福部進行跨部會合作。

對於運動幣可能改為開放16歲以上民眾登記抽籤，萬美玲認為將有違於當初希望鼓勵青春族群參與運動的美意，希望能改為開放16歲至22歲登記領取，超過22歲民眾進行抽籤。

鄭世忠強調，目前研議的運動幣並非青春運動幣，發放對象也還在進行討論，「這也反映全民規律運動需要大力推展，才能讓全民運動去投入，這也是從青春動滋券得到的一個結論，以及為什麼要設立全民運動署。」