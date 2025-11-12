快訊

健力世錦賽／謝宗庭、黃彥慈再橫掃3金 我國累積6金6銀3銅 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪得金牌。圖／運動部提供
黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪得金牌。圖／運動部提供

我國健力選手謝宗庭、黃彥慈在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月11日完成賽事，分別奪得男子組66公斤級硬舉以及女子組57公斤級臥舉、總和共3面金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

「2025年世界公開裝備健力錦標賽」第2天的賽事，我國首先出戰的是男子組66公斤級的謝宗庭選手，他今年8月曾於成都世界運動會拿下健力男子輕量級銀牌，世運會結束後他仍持續投入訓練，在11日的賽事中，謝宗庭先是在蹲舉和臥舉項目分別以290公斤及215公斤拿下2面銀牌，在接下來的硬舉項目，謝宗庭成功舉起290公斤，一舉領先各國好手奪得硬舉項目金牌，為我國再添1金。

世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，謝宗庭在男子66公斤級硬舉項目，為我國再添1金。圖／運動部提供
世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，謝宗庭在男子66公斤級硬舉項目，為我國再添1金。圖／運動部提供

緊接著的女子57公斤級賽事，我國好手黃彥慈先是在蹲舉項目舉起212.5公斤；隨後在臥舉項目，黃彥慈憑著穩紮穩打的節奏，在第3次試舉成功舉起152.5公斤，力克美國好手強森（Kimberly Johnson）奪得臥舉項目金牌；最後登場的硬舉項目，黃彥慈先後舉起187.5公斤及192.5公斤，可惜在第3次試舉未能成功挑戰202.5公斤，硬舉項目以銀牌坐收；最後黃彥慈憑藉著優異的表現，以557.5公斤的成績奪得女子57公斤總和項目金牌，個人共收穫2金1銀。

本屆健力世錦賽我國好手截至目前共獲得6金6銀3銅，在接下來的各組賽事仍有相當高的奪牌機會，期許選手們展現平日揮汗苦練的實力，奪得佳績，也歡迎大家為選手們加油打氣。 

世運會 強森 世錦賽
