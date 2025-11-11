快訊

TPBL／季前大會獅火熱登場 攻城獅凝聚在地氣勢迎接主場開幕戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅球員於活動中現身。圖／新竹御嵿攻城獅提供
攻城獅球員於活動中現身。圖／新竹御嵿攻城獅提供

新竹御嵿攻城獅於9日在竹北星際籃球場舉辦開季前的盛大球迷造勢活動「季前大會獅」，活動當天吸引超過400位球迷熱情參與，現場不僅有豐富的餐飲攤位、趣味遊戲與簽名會，攻城獅全體隊職員、Muse Girls慕獅女孩與吉祥物瑞迪也齊聚登場，與獅紫軍一同為新賽季主場開幕戰凝聚士氣。

攻城獅球團總經理張樹人說：「季前大會獅活動象徵球隊在地經營的重要理念，希望成為每年主場開幕戰前的年度傳統活動，讓球迷與球隊在新賽季正式開打前，先行凝聚能量、集結信念，邀請大新竹地區的球迷齊心展現出『你信不信』的氣勢。」

季前大會獅活動從下午兩點半開放周邊餐飲市集與主球場活動，儘管當日風勢較大，但依舊不滅獅紫軍的熱情參與。攻城獅球團開放小小球迷參與兒童罰球賽、一對一挑戰及三分球大賽等趣味競賽，現場氣氛輕鬆又充滿活力。隨後Muse Girls於簽名會與球迷近距離互動，攻城獅球員也於傍晚陸續現身，掀起全場最高潮。在下午五點正式開場後，竹北市長鄭朝方特別到場致詞為活動揭開序幕，表達對攻城獅長期深耕竹北、推動在地運動文化的肯定與期許。

攻城獅也於活動中首次安排「隊內對抗賽」，由隊內兩位資深學長蕭順議、李啓瑋擔任隊長，現場球迷於賽前可先預測勝利隊伍，並於賽後從預測成功之球迷抽出全隊簽名球衣！另外，攻城獅總教練威森在三分球大賽中大顯身手，用精準外線幫助獅紫軍贏得贈品，總教練威森說：「這個賽季前四場賽事都是客場，我們都感受到很多自家球迷在場內為我們歡呼，接下來要回到主場出賽，希望能透過今天的活動更凝聚彼此，這周末我們一起在主場守護勝利。」

攻城獅將於11月15日與11月16日下午兩點三十分在主場分別迎戰新北中信特攻、高雄全家海神。球團也在本周推出「大獅席場邊包廂雙11限定活動」，獅紫軍只要在11月12日晚上11點59分前內訂購本周末賽事大獅席，套票將包含Texas Roadhouse/Fridays/森森燒肉六人份套餐。套餐數量有限，請至攻城獅官方APP搶購。另外，目前本周末預售票已售出超過8000張，歡迎獅紫軍持續至攻城獅官方APP或拓元售票系統購票入場。

攻城獅季前大會獅大合照。圖／新竹御嵿攻城獅提供
攻城獅季前大會獅大合照。圖／新竹御嵿攻城獅提供

