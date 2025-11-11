射箭／亞錦賽台灣女團擊退烏茲別克 11月14日與韓爭金

在巴林舉行的亞洲射箭錦標賽，台灣女團風佑築、李彩綺及郭紫穎今天一路過關斬將，4強賽以5比3擊敗烏茲別克，順利挺進14日和韓國的金牌戰。

經過資格賽排名賽後，台灣女團風佑築、李彩綺及郭紫穎，以總分1954分排在第3種子、首輪輪空，8強賽以6比0擊敗完勝中國，接著4強再以5比3擊退烏茲別克，如願挺進冠軍戰。

儘管4強賽台灣女團只有1支10分箭，但全隊表現平均，共有17支箭9分，順利以52比53、53比52、52比52、53比51獲勝。

帶隊教練林詩嘉接受中央社記者訪問時表示，這場比賽3位選手表現得很平均，平時訓練默契都有發揮出來，今天大家都沒有怯場。

林詩嘉提到，因為都是女生，加上過去都有配合過，算是相當有默契和熟悉，而且國訓的教練團也有到場幫忙，3個人又年紀相仿，場上都能互相幫助。

金牌戰將對上韓國隊，林詩嘉強調，「不會再進行什麼特別的調整，大家的訓練量都很足夠，如果在賽期另做調整，反而會讓選手緊張，所以就讓她們自由發揮，相信會有最棒的結果。」