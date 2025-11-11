快訊

中央社／ 台北11日電
亞洲射箭錦標賽在巴林舉行，台灣女團風佑築（左起）、李彩綺及郭紫穎11日一路過關斬將，將和韓國隊爭金牌。圖／中央社（中華民國射箭協會提供）
在巴林舉行的亞洲射箭錦標賽，台灣女團風佑築、李彩綺及郭紫穎今天一路過關斬將，4強賽以5比3擊敗烏茲別克，順利挺進14日和韓國的金牌戰。

經過資格賽排名賽後，台灣女團風佑築、李彩綺及郭紫穎，以總分1954分排在第3種子、首輪輪空，8強賽以6比0擊敗完勝中國，接著4強再以5比3擊退烏茲別克，如願挺進冠軍戰。

儘管4強賽台灣女團只有1支10分箭，但全隊表現平均，共有17支箭9分，順利以52比53、53比52、52比52、53比51獲勝。

帶隊教練林詩嘉接受中央社記者訪問時表示，這場比賽3位選手表現得很平均，平時訓練默契都有發揮出來，今天大家都沒有怯場。

林詩嘉提到，因為都是女生，加上過去都有配合過，算是相當有默契和熟悉，而且國訓的教練團也有到場幫忙，3個人又年紀相仿，場上都能互相幫助。

金牌戰將對上韓國隊，林詩嘉強調，「不會再進行什麼特別的調整，大家的訓練量都很足夠，如果在賽期另做調整，反而會讓選手緊張，所以就讓她們自由發揮，相信會有最棒的結果。」

李彩綺


相關新聞

足球／準備退休！2026世界盃將成最後一舞 C羅證實：時候到了

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天表示，2026世界盃將是他職業生涯最後一次參賽，因...

射箭／亞錦賽台灣女團擊退烏茲別克 11月14日與韓爭金

在巴林舉行的亞洲射箭錦標賽，台灣女團風佑築、李彩綺及郭紫穎今天一路過關斬將，4強賽以5比3擊敗烏茲別克，順利挺進14日和...

TPBL／季前大會獅火熱登場 攻城獅凝聚在地氣勢迎接主場開幕戰

新竹御嵿攻城獅於9日在竹北星際籃球場舉辦開季前的盛大球迷造勢活動「季前大會獅」，活動當天吸引超過400位球迷熱情參與，現...

熊本羽賽／王齊麟邱相榤勝自家人 晉男雙16強

BWF超級500的日本熊本羽球公開賽，剛嚐冠軍滋味的台灣男雙搭檔王齊麟、邱相榤，在首輪32強對上自家人陳政寬、林秉緯，以...

足球／墨總統轉贈2026世界盃開幕戰門票 助女球迷夢想成真

墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，她將缺席2026年世界盃（WorldCup）在墨西哥市（Mexico City）舉行的開幕戰...

羽球／「戴資穎賦予羽球界大禮」 官網盛讚一項無可取代特質

我國羽球天后戴資穎日前宣布退休，獲得眾多好手發文致敬，BWF官網今天以「戴資穎：天才的告別」為題，說明小戴在羽球運動無可取代的一項特質。 英國知名球評克拉克（Gill Clark）曾提到，雖然不

