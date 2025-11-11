熊本羽賽／王齊麟邱相榤勝自家人 晉男雙16強

BWF超級500的日本熊本羽球公開賽，剛嚐冠軍滋味的台灣男雙搭檔王齊麟、邱相榤，在首輪32強對上自家人陳政寬、林秉緯，以25比23、21比16獲勝挺進16強。

王齊麟和邱相榤從去年9月合拍，雖拿過超級300等級的台北羽球公開賽冠軍，但一直到今年11月初才首度拿下500等級的海洛公開賽冠軍，算是2人破繭而出。

今天在世界羽球總會（BWF）熊本公開賽首輪，對上陳政寬、林秉緯，賽前雙方交手過一次，是在今年瑞士公開賽，當時王齊麟和邱相榤以2比1獲勝。

首局開打後，王齊麟和邱相榤一度以7比2領先，不過後被追平比數後，兩組人馬就進入拉鋸戰，經過11次平手後，王齊麟和邱相榤在23比23連拿2分，驚險先收下首局。

王齊麟和邱相榤在第2局逐漸掌握節奏和優勢，2人的平抽擋逐漸發揮，加上多次主動跳殺，在13比13平手後逐漸拉開比數，並且在17比16連拿4分，如願直落二過關。

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，現在打起來確實比較穩定也比較有信心，「主要是跟自己人打，雙方都很熟悉球路，要突破就比較難一點，只能盡量讓對方打起來不舒服。」

晉級16強的王齊麟與邱相榤，接下來將對上美國組合陳子亦、賈士賢，其中陳子亦是從台灣轉籍到美國的新秀好手，他的哥哥陳子睿和搭檔林煜傑同樣參加這場賽事，但可惜首輪淘汰。

除了王齊麟和邱相榤開紅盤外，列為大會第7種子的台灣組合李哲輝、楊博軒，同樣以21比18、21比19擊退三橋健也與岡村洋輝，拿下對戰3連勝晉級。