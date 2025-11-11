足球／墨總統轉贈2026世界盃開幕戰門票 助女球迷夢想成真

快訊

中央社／ 墨西哥市10日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆。 新華社
墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，她將缺席2026年世界盃（WorldCup）在墨西哥市（Mexico City）舉行的開幕戰，並將自己的貴賓席讓給一名負擔不起門票的年輕女球迷。

路透社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在記者會上說：「我已經做出決定，我會把開幕戰門票送給一名原本沒有機會到場觀賽、但熱愛足球的女孩或年輕女性。」

國際足總（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）8月訪問墨西哥時，薛恩鮑姆表示自己不會使用這張門票。

她現在決定將這張2026年6月11日開幕戰、編號00001的珍貴門票贈送給一名女孩；2026年世界盃由墨西哥、加拿大與美國共同主辦。

薛恩鮑姆補充說：「我們正在決定要如何選擇（受贈者），但我會把這張編號00001的門票送給一名女孩，讓她可以實現夢想。」

薛恩鮑姆回憶說，墨西哥市曾於1970年與1986年舉辦世界盃開幕戰，艾茲提卡體育場（Azteca Stadium）將成為史上第一個舉辦3場世界盃開幕戰的場地。

薛恩鮑姆還提到共同主辦城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）和蒙特雷（Monterrey）計劃舉辦的活動與基礎建設投資，但未具體說明相關專案或資金數額。

