羽球／「戴資穎賦予羽球界大禮」 官網盛讚一項無可取代特質

我國羽球天后戴資穎日前宣布退休，獲得眾多好手發文致敬，BWF官網今天以「戴資穎：天才的告別」為題，說明小戴在羽球運動無可取代的一項特質。

英國知名球評克拉克（Gill Clark）曾提到，雖然不一定有最多冠軍，但評價運動員地位時，最成功與最偉大是不同概念，戴資穎正如其他巨星一樣，是優雅的化身。BWF這篇報導也有類似想法，開頭就寫道，「先別急著看數據，不是說那些不重要，而是有些東西數字無法衡量。」

戴資穎帶著笑容打球。截圖自BWF官網

報導分享一張照片小戴打球的照片並寫道，這就是典型的戴資穎，眼睛閃爍著光芒、嘴角掛著淘氣的笑容、身體在半空中旋轉，宛如跳舞般。現代體壇主流的形象是面無表情的運動員，突破精神與體能極限，頂尖選手的照片往往是皺眉、眼神如雷射銳利，其他情緒都被視為對勝利的分心，而戴資穎賦予羽球最大的禮物就是「玩心」。

戴資穎有足夠的天賦才能在世界最強舞台如此從容，手腕能實現腦海所有想像，15年來那顆充滿創造力的頭腦一直舞動，細微的停頓、輕柔的觸球，戲弄時間與空間，原本只能走直線，卻創造出令人難以置信的角度與全新軌跡。

世界上也有其他技術極佳的球員，例如教科書式的依瑟儂（Ratchanok Intanon），戴資穎的不同之處在於帶著一點頑皮，得分對她而言只是附帶結果，讓對手追著跑才是真正的樂趣。

生涯中期戴資穎投入更多時間在體能訓練，使進攻更具殺傷力，即便如此比賽風格仍保留「玩心」。許多天才選手會為了高成功率減少變化，但戴資穎沒有妥協。

戴資穎職業生涯曾拿下奧運和世錦賽銀牌、亞運金牌、3屆亞錦賽冠軍以及無數超級賽與巡迴賽冠軍，以直覺與創意為主導的打法取得這種成就非比尋常。

報導還指出戴資穎的一項特點「不糾結過去」，2015年世錦賽8強她握有6個賽末點，卻全部錯失，吞下敗仗。換成其他人可能難以釋懷，但她賽後仍然微笑。如今小戴將告別賽場，羽球界將回顧她留下的傳奇，那份藝術性構築的球風、始終如一的謙遜禮貌，以及從未消失的微笑。