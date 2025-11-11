健力／中華隊報喜 世錦賽首日勇奪3金

我國健力選手陳葦綾和林逸鈞在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」傳回好消息，陳葦綾奪得女子組47公斤級硬舉項目金牌，林逸鈞在男子組59公斤級臥舉和總和登頂，個人進帳2金2銀，讓中華隊首日就有3金進帳。

中華隊共派出8男8女出征2025年世界公開裝備健力錦標賽，當地時間11月10日的首日賽程，陳葦綾及蘇羿潔率先是女子47公斤級上場，其中陳葦綾先是在臥舉項目以102.5公斤的成績奪得第3名，緊接在後的硬舉項目連續舉起150公斤以及165公斤，最後一舉更以175公斤的成績超越其他國家選手，勇奪硬舉項目金牌。

接續男子59公斤級，林逸鈞發揮穩健的實力，分別在蹲舉及硬舉項目舉起272.5公斤及255公斤，奪得2面銀牌；臥舉項目則是以185公斤領先群雄，獲得金牌，總和712.5公斤也登頂，個人共斬獲2金2銀。

2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國陳葦綾以175公斤成績奪得硬舉項目金牌。圖／運動部提供

女子52公斤級參賽代表曾姿穎及卓家羽，分別在蹲舉及硬舉項目奪得銅牌，讓中華隊首日賽事獲得3金2銀3銅的優異成績。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。運動部也表示，繼今年8月成都世界運動會後，我國健力選手持續在世界舞臺奪得佳績，後續將持續推動多元運動種類推展，提升競技實力，期望選手們不斷突破自我，爭取榮耀。