賴均輔稱霸中環碁聖賽 奪生涯第7冠放眼世界賽

中央社／ 台北10日電
圖為台灣圍棋好手賴均輔(左)在2023杭州亞運會圍棋——男子個人預賽賽況。新華社
中環碁聖賽決賽三番勝負，台灣圍棋好手賴均輔今天在第2局擊敗林新為，進帳本季第2座職業賽冠軍，同時是生涯第7冠，他表示，接下來將目標放眼世界賽。

冠軍獎金新台幣40萬元的中環碁聖賽，冠軍賽採3戰2勝制，由23歲台灣好手賴均輔面對首度打進決賽的林新為，曾於2022年稱王的賴均輔在先馳得點情況下，今天第2局憑藉精準的戰鬥判斷，迅速建立大幅度領先，終場賴均輔持黑中盤勝，睽違3年再稱霸中環碁聖賽。

賴均輔賽後接受主辦單位採訪時自評，前面的戰鬥有點看不清，但後來有個地方很簡單安定，讓後面局勢變得比較順利。他也分享賽前研究對手收到不錯效果，「第1盤有預料到對手的下法，感覺研究布局有所幫助，今天前半盤下起來也比較順。」

繼6月名人賽後再度奪冠，賴均輔透露接下來將把目標鎖定國際舞台，並提到年底預計前往韓國征戰世界棋仙戰，期望至少超越今年的自己，「因為本季世界賽表現不太好，具體目標是下得比今年其他世界賽還要好。」

生涯首度挺進職業賽決賽的林新為，雖然落敗以亞軍收場，不過也得到寶貴經驗，他自認還有很多不足之處，實力仍待提升，「判斷有些差距，戰鬥的判斷可能不是特別擅長，這方面得多練習。」

