快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽奧／目標連三屆奪牌 林家文帶台灣元素拚連霸

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，上屆獲1金2銀的網球選手林家文，本屆將在個人單打與混合雙打項目力爭奪牌佳績。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，上屆獲1金2銀的網球選手林家文，本屆將在個人單打與混合雙打項目力爭奪牌佳績。記者林伯東／攝影

2017年土耳其薩姆松聽奧完成雙金榮耀，我國網球聽障國手林家文上屆聽奧在巴西再獲得1金2銀佳績，今年出征東京聽奧她仍以奪牌為目標，期待帶著充滿台灣元素的指甲彩繪，用球拍讓世界看見台灣。

今天代表團授旗儀式，林家文擔任選手代表，接下副總統蕭美琴贈與的加菜金。身為代表團指標選手，林家文2歲被檢查出聽神經輕度病變，但小學四年級接觸網球後找到屬於自己的天空。2013年保加利亞的索菲亞聽奧初試啼聲雖止步女單16強，但4年後在土耳其包辦女單、女雙金牌，成為台灣史上第一位聽奧網球雙金女將，上屆在巴西也蟬聯女雙金牌，女單和混雙也帶回銀牌。

前兩屆累積5面獎牌，林家文坦言有奪牌壓力，「很緊張，所以每天都很努力，希望能再拿獎牌。」連4次參賽的她經驗豐富，對自己有十足自信，加上今年賽事在日本東京舉行，不像前三屆在歐洲、南美要適應時差和飲食差異，讓林家文可以更專注在備戰；上屆就在指甲「下功夫」的她，今年出發前也特別在雙手加工，大拇指繪上中華奧會標誌，其他指甲也使用中華隊代表色，帶著台灣元素出征東京。

東京聽奧將從15日展開，26日閉幕，中華代表團今年派出76位選手出戰11個競賽種類，今天授旗典禮後，代表團將在13日起陸續啟程。運動部表示，此行76位選手和20位教練都將搭乘商務艙，在行程中享有最舒適的休息品質。

聽奧 運動部 天空

延伸閱讀

聽奧／76位選手出征東京 蕭美琴為代表團授旗、發加菜金

蕭美琴授旗東京聽奧代表團　勉勵選手全力以赴為國爭光

《The World’s 50 Best Hotels 2025》日本5家上榜飯店一次公開

網球／小約生涯101冠到手 這紀錄超越費爸卻要缺席年終賽

相關新聞

ATP年終賽／年終球王爭奪戰開打 阿爾卡拉斯首戰退澳洲小野兔

冠軍獎金破紀錄的ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首戰以7：6...

聽奧／目標連三屆奪牌 林家文帶台灣元素拚連霸

2017年土耳其薩姆松聽奧完成雙金榮耀，我國網球聽障國手林家文上屆聽奧在巴西再獲得1金2銀佳績，今年出征東京聽奧她仍以奪...

聽奧／76位選手出征東京 蕭美琴為代表團授旗、發加菜金

2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會（東京聽奧）即將在東京登場，中華代表團今年派出76位選手出征11種運動種類，今...

蕭美琴授旗東京聽奧代表團　勉勵選手全力以赴為國爭光

2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將於11月15日至26日在日本東京登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總...

健美／大專院校錦標賽 297位選手秀肌肉

由中華民國大專院校體育總會健美委員會舉辦的114年度全國大專院校健美錦標賽，在台北市立大學博愛校區中正堂盛大登場，本屆共...

三太子網賽／首度參賽就奪冠 西岡良仁要吃台灣美食慶祝

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」單打決賽上演前2種子對決，最終由列第2種子的日本西岡良仁直落二扳倒澳洲達克沃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。