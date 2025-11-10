聽奧／目標連三屆奪牌 林家文帶台灣元素拚連霸

2017年土耳其薩姆松聽奧完成雙金榮耀，我國網球聽障國手林家文上屆聽奧在巴西再獲得1金2銀佳績，今年出征東京聽奧她仍以奪牌為目標，期待帶著充滿台灣元素的指甲彩繪，用球拍讓世界看見台灣。

今天代表團授旗儀式，林家文擔任選手代表，接下副總統蕭美琴贈與的加菜金。身為代表團指標選手，林家文2歲被檢查出聽神經輕度病變，但小學四年級接觸網球後找到屬於自己的天空。2013年保加利亞的索菲亞聽奧初試啼聲雖止步女單16強，但4年後在土耳其包辦女單、女雙金牌，成為台灣史上第一位聽奧網球雙金女將，上屆在巴西也蟬聯女雙金牌，女單和混雙也帶回銀牌。

前兩屆累積5面獎牌，林家文坦言有奪牌壓力，「很緊張，所以每天都很努力，希望能再拿獎牌。」連4次參賽的她經驗豐富，對自己有十足自信，加上今年賽事在日本東京舉行，不像前三屆在歐洲、南美要適應時差和飲食差異，讓林家文可以更專注在備戰；上屆就在指甲「下功夫」的她，今年出發前也特別在雙手加工，大拇指繪上中華奧會標誌，其他指甲也使用中華隊代表色，帶著台灣元素出征東京。

東京聽奧將從15日展開，26日閉幕，中華代表團今年派出76位選手出戰11個競賽種類，今天授旗典禮後，代表團將在13日起陸續啟程。運動部表示，此行76位選手和20位教練都將搭乘商務艙，在行程中享有最舒適的休息品質。