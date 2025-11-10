聽奧／76位選手出征東京 蕭美琴為代表團授旗、發加菜金

2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會（東京聽奧）即將在東京登場，中華代表團今年派出76位選手出征11種運動種類，今天授旗儀式副總統蕭美琴和運動部部長李洋親自出席，祝福代表團凱旋而歸。

副總統蕭美琴也致贈加菜金20萬元，由網球女將林家文代表領受。蕭美琴說：「謝謝各位選手，用行動告訴世界，障礙無法阻擋夢想，沉默也能綻放力量，每一次的揮汗訓練，每一場比賽的突破，都讓我們深受感動。」

「你們不僅是優秀的運動員，更是台灣精神最美麗的詮釋，也就是堅韌不屈，勇敢追夢，彼此扶持。」蕭美琴也感謝選手身旁的教練、家人和幕後夥伴，並祝福代表團東京聽奧一切順利。

聽奧每4年舉行一屆，中華代表團上屆獲得3金13銀14銅成績，今年派出76位選手、20位教練，並邀請5位醫師、1位心理諮商師隨團，另有8名運動防護員、3位物理治療師和手語翻譯及後勤團隊，代表團總人數150人，是2009年台北聽奧後的最大團。

上屆奪下1金1銀的聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂、上屆獲得1金2銀的網球女將林家文都將挑戰再登頒獎台，許樂說：「今年希望繼續延續上次好運，我也會繼續努力，希望100公尺跨欄和400公尺跨欄都能拿下好成績。」 2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，前屆賽會新獲1金1銅的世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂出席。記者林伯東／攝影 2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（中）與運動部部長李洋（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影 2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影 2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴出席授旗，並致詞勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影 2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（中）出席勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影