蕭美琴授旗東京聽奧代表團　勉勵選手全力以赴為國爭光

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（中）與運動部部長李洋（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（中）與運動部部長李洋（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影

2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將於11月15日至26日在日本東京登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。

本屆東京聽奧代表團總人數達150人，包括76位選手、20位教練及醫療、翻譯與後勤團隊。代表團將參加田徑、網球、保齡球等11項競賽。上屆奪金選手許樂與林家文等人將再度披掛上陣，力拼超越上屆3金13銀14銅的成績。我國代表團將於11月13日起陸續啟程前往東京，展現「台灣精神」，全力以赴爭取佳績。

2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴出席授旗，並致詞勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴出席授旗，並致詞勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，上屆獲1金2銀的網球選手林家文，本屆將在個人單打與混合雙打項目力爭奪牌佳績。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，上屆獲1金2銀的網球選手林家文，本屆將在個人單打與混合雙打項目力爭奪牌佳績。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（中）與運動部部長李洋（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（中）與運動部部長李洋（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴（左）出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，前屆賽會新獲1金1銅的世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂出席。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，前屆賽會新獲1金1銅的世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂出席。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴出席授旗，並致詞勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴出席授旗，並致詞勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。記者林伯東／攝影

運動部 田徑 聽奧

