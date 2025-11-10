蕭美琴授旗東京聽奧代表團 勉勵選手全力以赴為國爭光
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將於11月15日至26日在日本東京登場。運動部下午舉行我國代表團授旗典禮，副總統蕭美琴出席授旗，並致贈加菜金20萬元，勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為國爭取最高榮譽。
本屆東京聽奧代表團總人數達150人，包括76位選手、20位教練及醫療、翻譯與後勤團隊。代表團將參加田徑、網球、保齡球等11項競賽。上屆奪金選手許樂與林家文等人將再度披掛上陣，力拼超越上屆3金13銀14銅的成績。我國代表團將於11月13日起陸續啟程前往東京，展現「台灣精神」，全力以赴爭取佳績。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言