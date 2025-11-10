快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

ATP年終賽／年終球王爭奪戰開打 阿爾卡拉斯首戰退澳洲小野兔

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯在ATP年終賽首戰告捷。歐新社
阿爾卡拉斯在ATP年終賽首戰告捷。歐新社

冠軍獎金破紀錄的ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首戰以7：6（7：5）、6：2擊敗澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），生涯首次在年終賽第一戰開紅盤， 也保住爭奪「年終球王」機會。

阿爾卡拉斯巴黎名人賽爆冷首戰出局，讓球王寶座回到義大利好手辛納（Jannik Sinner）手中，不過他年終賽仍列頭號種子。辛納去年年終賽打下金盃，今年尋求衛冕也有保分壓力，不過阿爾卡拉斯若能打進決賽，不論辛納表現如何，「西班牙小蠻牛」都能成為年終球王。

順利開出紅盤，阿爾卡拉斯提到，年終賽是巡迴賽中最棒的賽事之一，「我們要和世界最佳球員交手，這可以顯示出這賽事的難度和重要性。」

阿爾卡拉斯在ATP年終賽首戰告捷。美聯社
阿爾卡拉斯在ATP年終賽首戰告捷。美聯社

「過去幾年，我一直很難在年尾保持動力，今年有點不同，我為此感到自豪，我正在做正確的事情，讓自己有機會贏下這場賽事。」阿爾卡拉斯說。

年終賽只有年度積分前8的選手可參加，和阿爾卡拉斯同組的還有美國弗里茲（Taylor Fritz）和地主穆塞蒂（Lorenzo Musetti），分組循環後前2名將可晉級最後4強；另組由辛納領銜，還有德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev）、美國謝爾頓（Ben Shelton）和加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

今年ATP年終賽總獎金高達1550萬美元，冠軍獎金可獲得破紀錄的507萬1千美元（約;台幣1.57億元）獎金，這也是ATP賽事首度冠軍獎金突破500萬美元。

阿爾卡拉斯 辛納 阿里

延伸閱讀

WTA年終賽／哈薩克愛司女王退球后奪冠 笑納破紀錄1.6億獎金

網球／小約生涯101冠到手 這紀錄超越費爸卻要缺席年終賽

網球／約克維奇奪第101冠後傷退 連兩年棄打ATP年終賽

WTA年終賽／不敵芭波絲、史蒂芬妮 謝淑薇雙打4強止步

相關新聞

ATP年終賽／年終球王爭奪戰開打 阿爾卡拉斯首戰退澳洲小野兔

冠軍獎金破紀錄的ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首戰以7：6...

健美／大專院校錦標賽 297位選手秀肌肉

由中華民國大專院校體育總會健美委員會舉辦的114年度全國大專院校健美錦標賽，在台北市立大學博愛校區中正堂盛大登場，本屆共...

三太子網賽／首度參賽就奪冠 西岡良仁要吃台灣美食慶祝

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」單打決賽上演前2種子對決，最終由列第2種子的日本西岡良仁直落二扳倒澳洲達克沃...

影／田中馬拉松被從鬼門關救回選手竟是上市公司老闆 參賽號碼88888

彰化縣知名田中馬拉松今天熱鬧登場，卻發生一名62歲張姓選手在回程時突然昏倒路旁，失去呼吸心跳，經民眾及消防隊員合力搶救，...

NFL／維京人新秀傑克森死亡車禍 駕駛過失殺人認罪

職業美式足球聯盟（NFL）明尼蘇達維京人新秀傑克森（KhyreeJackson），去年與2名朋友在車禍中喪生。造成這場車...

富邦金控以支持田中馬拉松 打造永續賽事新典範

號稱台灣最富人情味、最好吃的「台灣米倉田中馬拉松」今(9)日於彰化縣田中鎮盛大登場，吸引國內外跑者熱情參與。富邦金控自2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。