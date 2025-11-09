快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「大專先生」冠軍由台北醫學大學的李凱綸脫穎而出。圖／中華民國健美健身協會提供
由中華民國大專院校體育總會健美委員會舉辦的114年度全國大專院校健美錦標賽，在台北市立大學博愛校區中正堂盛大登場，本屆共吸引全國各地大專院校297名選手熱情參與，團體組共有輔仁大學、臺北市立大學、明新科技大學、國立體育大學、國立臺灣海洋大學5所大專院校參加，更有IFBB職業選手蒞臨參觀，現場擠滿人潮場面非常熱烈，各校之間競爭激烈。

經過一整天的精彩角逐，最受矚目的 「大專先生」冠軍由台北醫學大學的李凱綸脫穎而出，展現完美的肌肉線條與專業肌肉呈現，獲得評審裁判一致肯定；而「大專比基尼小姐」則由義守大學的黃雅譯奪下桂冠，更以自信笑容與勻稱體態征服全場觀眾。

除了個人項目的激烈競爭外，團體組冠軍由臺北市立大學奪得，亞軍及季軍則由國立體育大學、國立臺灣海洋大學分別獲得。

本次賽事不僅展現出大專健美運動的蓬勃發展，更突顯各校選手在體能與意志力上的極致表現。中華民國大專院校體育總會健美委員會主委曾國維表示，希望透過比賽，鼓勵青年學子以健康、正向的方式追求體態與自信，讓健身文化在各校園間持續深化。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲提到，自從6月大專菁英賽結束後，帶動許多大專院校成立健身社及健美隊，協會也引薦民間企業與各校健美隊合作，讓熱愛健身健美的同學們能專心訓練，也期待2026年的大專菁英賽、全國大專盃再度匯聚全國各校菁英，共同見證高水準的體態競技盛會。

「大專比基尼小姐」由義守大學的黃雅譯奪下桂冠。圖／中華民國健美健身協會提供
114年度全國大專院校健美錦標賽審判長葉聰信（左一）和裁判長范聖哲（右一）和團體組前三名合影。圖／中華民國健美健身協會提供
健美／大專院校錦標賽 297位選手秀肌肉

