三太子網賽／首度參賽就奪冠 西岡良仁要吃台灣美食慶祝

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」單打決賽上演前2種子對決，最終由列第2種子的日本西岡良仁直落二扳倒澳洲達克沃思（James Duckworth），首度參加臺灣華國三太子盃就封王。

達克沃思世界第113，西岡良仁世界排名134，兩人過去都是世界前50的老將，今天上演兩盤激戰，西岡良仁最終在耗時1小時又49分後以7：5、7：6（7：5）後獲勝，拿下職業生涯第8座挑戰賽冠軍，也成為臺灣華國三太子盃8屆賽事以來的首位單打日本冠軍。

西岡良仁近三站挑戰賽連續斬獲蘇州和臺灣華國三太子盃兩站冠軍，世界排名也可望從世界第134回升到世界第111左右，賽後開心說：「現在感覺太美妙了，這是一場跟對手很好的戰鬥，我知道他有很好的發球，但我也知道他有很大的壓力，所以在他在5：2時嘗試了很強烈的攻擊，一度讓我開始有點緊張，但最終很開心幾個關鍵球都有拿下，最終才贏得勝利。」

近三站就拿下兩罐，西岡良仁說：「我知道在第二盤一度被追上，這是一個很艱難的時刻，但我知道我必須盡力去奮戰，我有比對手更想贏的意志力，這也是我贏球的最大關鍵。」

受傷勢影響，西岡良仁在9月世界排名一度跌到世界第173，讓他連續安排了四站挑戰賽，他形容自己「發了瘋似的戰鬥」，「因為過去的世界排名的表現，很多人都覺得我理所當然要贏得比賽，我也承受了很大的壓力，但我總是相信自己，覺得自己依然可以重回世界前50，因此，我一直奮戰下去。」

接下來西岡良仁還要參加下周的神戶挑戰賽，他說：「今晚可能跟教練們喝點啤酒，吃點臺灣美食慶祝一下，接下來還希望下周在神戶也有好表現。」