三太子網賽／首度參賽就奪冠 西岡良仁要吃台灣美食慶祝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西岡良仁第一次參加臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽就奪下男單冠軍。圖／海碩提供
西岡良仁第一次參加臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽就奪下男單冠軍。圖／海碩提供

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」單打決賽上演前2種子對決，最終由列第2種子的日本西岡良仁直落二扳倒澳洲達克沃思（James Duckworth），首度參加臺灣華國三太子盃就封王。

達克沃思世界第113，西岡良仁世界排名134，兩人過去都是世界前50的老將，今天上演兩盤激戰，西岡良仁最終在耗時1小時又49分後以7：5、7：6（7：5）後獲勝，拿下職業生涯第8座挑戰賽冠軍，也成為臺灣華國三太子盃8屆賽事以來的首位單打日本冠軍。

西岡良仁近三站挑戰賽連續斬獲蘇州和臺灣華國三太子盃兩站冠軍，世界排名也可望從世界第134回升到世界第111左右，賽後開心說：「現在感覺太美妙了，這是一場跟對手很好的戰鬥，我知道他有很好的發球，但我也知道他有很大的壓力，所以在他在5：2時嘗試了很強烈的攻擊，一度讓我開始有點緊張，但最終很開心幾個關鍵球都有拿下，最終才贏得勝利。」

近三站就拿下兩罐，西岡良仁說：「我知道在第二盤一度被追上，這是一個很艱難的時刻，但我知道我必須盡力去奮戰，我有比對手更想贏的意志力，這也是我贏球的最大關鍵。」

受傷勢影響，西岡良仁在9月世界排名一度跌到世界第173，讓他連續安排了四站挑戰賽，他形容自己「發了瘋似的戰鬥」，「因為過去的世界排名的表現，很多人都覺得我理所當然要贏得比賽，我也承受了很大的壓力，但我總是相信自己，覺得自己依然可以重回世界前50，因此，我一直奮戰下去。」

接下來西岡良仁還要參加下周的神戶挑戰賽，他說：「今晚可能跟教練們喝點啤酒，吃點臺灣美食慶祝一下，接下來還希望下周在神戶也有好表現。」

挑戰賽

