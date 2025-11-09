快訊

獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／衛冕軍南區出線 搶下YAMAHA CUP總決賽門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蔡侑辰（右）「手榴彈戰術」奏效，幫小惡魔足球俱樂部贏下關鍵勝利闖全國賽。圖／大會提供
蔡侑辰（右）「手榴彈戰術」奏效，幫小惡魔足球俱樂部贏下關鍵勝利闖全國賽。圖／大會提供

第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽高雄站預賽於11月8、9日在楠梓足球場開踢，共48支球隊競爭3席前往全國總決賽門票，各隊經過激烈的競爭後，最終由小惡魔足球俱樂部、小不老足球俱樂部A和高雄Attackers FC取得晉級總決賽的資格，三隊皆為俱樂部，且過往也都有全國賽經驗。

YAMAHA CUP高雄站預賽，小惡魔足球俱樂部挺進淘汰賽後，先是12：0大勝五福國小，接著1：0力退嘉義縣安東國小；決賽面對小不老足球俱樂部B，最終在下半場靠著「手榴彈戰術」奏效，1：0奪勝拿下全國賽門票，連兩屆挺進總決賽。

帶隊教練張立翰坦言，決賽過程他「緊張到胃痛」，但刻意保持冷靜，怕情緒影響球員表現。談到致勝關鍵，他表示那顆「手榴彈」是由蔡侑辰操刀的邊線球，「靠近球門的時候，我們常用這個戰術，沒想到這次會變成致勝球。」

這批以六年級生為主、搭配四位五年級生的球隊，張立翰從多年前就開始帶的孩子。他透露，球隊在賽前其他比賽表現不佳，沒想到在YAMAHA CUP「活了過來」，「可能記取教訓後更專注，這次終於把平常練的東西發揮出來。」連兩年晉級全國賽，小惡魔的表現可說穩中求進。張立翰笑說，小朋友最期待的其實是「有新球衣穿」，而這樣的動力也讓他們更努力練球、繼續加油。

衛冕軍小不老足球俱樂部本次派出A、B兩隊來參賽，其中A隊在YAMAHA CUP高雄站中再度展現強勢戰力，以4：0擊敗高雄Attackers FC，連兩年挺進全國決賽；B隊最終在PK戰中不敵高雄Attackers FC，未能如願與A隊攜手晉級，但兩隊仍相互加油、展現出俱樂部一貫的團結精神。

小不老A以六年級為主、搭配部分四年級球員，B隊則由五年級生組成，總教練張建成表示，A隊的目標從一開始就鎖定在「二連霸」，全隊有共同共識，要在畢業前留下冠軍回憶，「YAMAHA CUP是很大的比賽，二連霸很難，但我們就朝著目標邁進。」他說，雖然去年奪冠的球員多數已畢業，但新一屆的隊員仍延續榮耀，靠著平時穩定訓練與心理建設，成功挺進全國賽。

展望接下來的全國總決賽，張建成表示，球隊仍需加強細節與默契，「北中南球風不同，每場都不容易，但我們希望他們能在過程中成長。」他期盼A隊能在最後一年完成二連霸、帶著美好的回憶畢業，而B隊在經歷挫折後，也能以更成熟的心態再出發。

YAMAHA CUP高雄站最後一張門票，由高雄Attackers FC對上小不老足球俱樂部B，兩隊鏖戰至1比1平手，最終於PK賽前者以5比4勝出，驚險拿下全國賽門票。這支以五、四年級生為班底的球隊，能在一天連踢四場的高強度賽事中挺進決賽，展現超越年齡的毅力與韌性。

教練高俊鴻表示，球隊在最後一場比賽中先失一球，當下他沒有急著談戰術，而是選擇鼓勵球員，「我相信你們能追回來。」他透露，當時已有球員落淚，因此更著重在心理建設，最終全隊頂住壓力，在比賽尾聲扳平比分，將戰局拖進PK。

高雄Attackers FC兩年前曾以PWFC打進全國賽，今年再度闖關成功，意義非凡。高俊鴻指出，這批球員曾在學童盃南區預賽慘敗給小不老9球，如今能成功晉級，全靠孩子的努力與三週密集心理訓練，「今天他們在場上，每個人都願意多跑一步、大家不斷拼命、彼此信任，才能達成目標。」

幾乎年年都來參與YAMAHA CUP的童恩足球俱樂部，今年在YAMAHA經銷商聯興YSP冠名贊助下，以U10與U12兩支球隊出賽。童恩深耕台南，不僅重視球技表現，更強調「親子同行」，寒暑假固定安排海外移地訓練，讓家長與孩子一同學習、成長。

童恩總教練林志誠表示，聯興YSP台南市副董吳瑞泰的兩名孩子也隨隊參賽，兩人從幼稚園起就加入球隊，如今隨隊出賽更具意義，讓孩子們能在球場上盡情發揮。他強調，參賽目的並非爭勝，而是讓孩子「安全出賽、全力以赴」，在比賽中學習面對挫折、建立團隊精神，「跌倒了就再站起來，這才是最寶貴的經驗。」

成立逾十年的童恩足球俱樂部以推廣足球為宗旨，擁有U6至U15完整梯隊，採社團式經營，一週練習一次，讓每位小球員都有上場機會。林志誠期盼孩子們在賽場上展現自信與拼勁，「輸贏不是重點，重點是打出內容、打出讓對手尊敬的比賽。」

延伸閱讀

NBA／柯瑞重感冒缺陣球隊苦吞2連敗 明對溜馬有望回歸助陣

足球／王麟祥請辭足協理事長甚堅 協會應迅速進行補任事宜

中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

NBA／莫蘭特深陷交易傳聞 美媒曝一球隊角逐意願濃厚

相關新聞

ATP年終賽／年終球王爭奪戰開打 阿爾卡拉斯首戰退澳洲小野兔

冠軍獎金破紀錄的ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首戰以7：6...

健美／大專院校錦標賽 297位選手秀肌肉

由中華民國大專院校體育總會健美委員會舉辦的114年度全國大專院校健美錦標賽，在台北市立大學博愛校區中正堂盛大登場，本屆共...

三太子網賽／首度參賽就奪冠 西岡良仁要吃台灣美食慶祝

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」單打決賽上演前2種子對決，最終由列第2種子的日本西岡良仁直落二扳倒澳洲達克沃...

足球／衛冕軍南區出線 搶下YAMAHA CUP總決賽門票

第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽高雄站預賽於11月8、9日在楠梓足球場開踢，共48支球隊競爭3席前往全國...

影／田中馬拉松被從鬼門關救回選手竟是上市公司老闆 參賽號碼88888

彰化縣知名田中馬拉松今天熱鬧登場，卻發生一名62歲張姓選手在回程時突然昏倒路旁，失去呼吸心跳，經民眾及消防隊員合力搶救，...

NFL／維京人新秀傑克森死亡車禍 駕駛過失殺人認罪

職業美式足球聯盟（NFL）明尼蘇達維京人新秀傑克森（KhyreeJackson），去年與2名朋友在車禍中喪生。造成這場車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。