聽新聞
0:00 / 0:00
影／田中馬拉松被從鬼門關救回選手竟是上市公司老闆 參賽號碼88888
彰化縣知名田中馬拉松今天熱鬧登場，卻發生一名62歲張姓選手在回程時突然昏倒路旁，失去呼吸心跳，經民眾及消防隊員合力搶救，才恢復心跳及意識，事後傳出這名選手是上市公司老闆，此次參賽編號是「88888」，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬支持田中馬，這次化險為夷，地方人士直呼「做好事有好報！」
田中馬拉松今年共有1萬7千名跑者參賽，今天上午6點半開跑，彰化消防局在8點58分接獲通報有選手倒地需救護，田中消防隊救護人員到達現場時，張姓選手已失去呼吸心跳，幸好第一時間有民眾發現時立即幫他做CPR心肺復甦術，再由消防員接手繼續做 CPR及電擊，張男才恢復心跳。
消防隊先將他送到田中仁和醫院急救，張男恢復意識，研判應是急性心臟問題，再轉送秀傳醫院救治，秀傳醫院檢查後發現張男有心律不整情形，目前恢復意識，仍住院觀察中。
據了解，張男是上市公司老闆，此次參賽編號還是幸運的88888，他參加10公里組競賽，在回程時距離終點僅700公尺竟突然倒下，所幸有人立即幫忙做心肺復甦術，消防隊員馬上趕到，進行電擊，將他從鬼門關拉回來。
據了解，這名老闆平常很愛運動，也鼓勵員工要常運動，近年來不僅帶員工參賽，還連續3年都贊助田中馬百萬元。
張姓老闆的兒子此次也陪跑，30多歲的張子去年曾開千萬紅色法拉利跑車在國道發生自撞外側路肩事故，2021年駕駛藍寶堅尼休旅車在國道也發生火燒車，二次有驚無險。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言