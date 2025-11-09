快訊

影／田中馬拉松被從鬼門關救回選手竟是上市公司老闆 參賽號碼88888

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中馬拉松今天發生62歲張姓選手（右二)突然昏倒，失去呼吸心跳，經民眾及消防隊員合力搶回一命，原來張男是上市公司老闆，此次參賽編號還是88888。圖／民眾提供
彰化縣田中馬拉松今天發生62歲張姓選手（右二)突然昏倒，失去呼吸心跳，經民眾及消防隊員合力搶回一命，原來張男是上市公司老闆，此次參賽編號還是88888。圖／民眾提供

彰化縣知名田中馬拉松今天熱鬧登場，卻發生一名62歲張姓選手在回程時突然昏倒路旁，失去呼吸心跳，經民眾及消防隊員合力搶救，才恢復心跳及意識，事後傳出這名選手是上市公司老闆，此次參賽編號是「88888」，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬支持田中馬，這次化險為夷，地方人士直呼「做好事有好報！」

田中馬拉松今年共有1萬7千名跑者參賽，今天上午6點半開跑，彰化消防局在8點58分接獲通報有選手倒地需救護，田中消防隊救護人員到達現場時，張姓選手已失去呼吸心跳，幸好第一時間有民眾發現時立即幫他做CPR心肺復甦術，再由消防員接手繼續做 CPR及電擊，張男才恢復心跳。

消防隊先將他送到田中仁和醫院急救，張男恢復意識，研判應是急性心臟問題，再轉送秀傳醫院救治，秀傳醫院檢查後發現張男有心律不整情形，目前恢復意識，仍住院觀察中。

據了解，張男是上市公司老闆，此次參賽編號還是幸運的88888，他參加10公里組競賽，在回程時距離終點僅700公尺竟突然倒下，所幸有人立即幫忙做心肺復甦術，消防隊員馬上趕到，進行電擊，將他從鬼門關拉回來。

據了解，這名老闆平常很愛運動，也鼓勵員工要常運動，近年來不僅帶員工參賽，還連續3年都贊助田中馬百萬元。

張姓老闆的兒子此次也陪跑，30多歲的張子去年曾開千萬紅色法拉利跑車在國道發生自撞外側路肩事故，2021年駕駛藍寶堅尼休旅車在國道也發生火燒車，二次有驚無險。

彰化縣田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，不過上午有一名62歲張姓選手突然昏倒路旁，失去呼吸心跳，幸經急救後恢復意識，送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，不過上午有一名62歲張姓選手突然昏倒路旁，失去呼吸心跳，幸經急救後恢復意識，送醫救治。圖／民眾提供

田中馬拉松

