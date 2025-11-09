富邦金控以支持田中馬拉松 打造永續賽事新典範

號稱台灣最富人情味、最好吃的「台灣米倉田中馬拉松」今(9)日於彰化縣田中鎮盛大登場，吸引國內外跑者熱情參與。富邦金控自2020年起贊助田中馬拉松至今已邁入第6年，持續結合Run For Green跑步植樹倡議，積極攜手田中馬拉松推動各項綠色永續作為。

富邦金更提供田中馬拉松自願性碳權抵換，創業界之先成為首家以碳權支持大型馬拉松賽事的金融業者，並號召150名員工投入賽事志工行列，積極發揮企業影響力，力挺運動永續。

富邦金及子公司致力推廣健康運動，年投入逾5億元資金，更是唯一贊助國內四大馬拉松(台灣米倉田中馬拉松、臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松)的金融業者。

富邦金自2021年起推動Run For Green計畫，結合包含田中馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹。

田中馬拉松為台灣指標性的路跑賽事，每年皆吸引上千名跑者參與，活動期間交通接駁、物資供應、醫療支援等皆產生碳排放，富邦金控擴大對綠色賽事的支持，宣布提供所購買之自願性碳權，抵換田中馬拉松自2022年啟動碳盤查以來，至2025年所產生的碳排放。

田中馬拉松同步響應富邦Run For Green精神，持續於賽事推動各項綠色永續作為，包括：賽衣採用環保科技咖啡紗製作、補給站使用無淋膜環保紙杯，以及賽道補給品採購當地的農產品，除減少運輸產生的碳排，亦支持地方創生、促進地方產業永續經營。今年更榮獲由國際社會價值組織 SVI（Social Value International） 核發的全球首份「以馬拉松為主題」之社會投資報酬率（SROI）國際認證，這項榮耀讓田中馬正式躍升為具國際影響力的永續運動品牌。