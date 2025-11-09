NFL／維京人新秀傑克森死亡車禍 駕駛過失殺人認罪

職業美式足球聯盟（NFL）明尼蘇達維京人新秀傑克森（Khyree Jackson），去年與2名朋友在車禍中喪生。造成這場車禍的駕駛，昨天承認3項受酒精影響的過失殺人罪名。

路透社報導，25歲的克林曼（Cori Clingman）在馬里蘭州法院接受認罪協商。她先前面臨13項罪名指控。

克林曼量刑宣判定於2月4日。根據美國運動頻道ESPN報導，預計她每項罪名都將處以5年徒刑，但其中除1年之外，其餘刑期均為緩刑。這代表她將被處以3個1年徒刑，刑期將連續執行。

馬里蘭州警方表示，24歲的傑克森當時坐在1輛道奇（Dodge）Charger車款的前排客位，這輛車2024年7月6日凌晨3時餘，在喬治王子郡（Prince George'sCounty）遭1輛Infiniti Q50撞擊。

Infiniti係由克林曼駕駛，當時她正試圖變換車道，車速很快，撞上Charger後，隨後又撞上1輛雪佛蘭（Chevrolet）Impala。撞擊導致Charger衝出右側路面，撞到「多個樹樁」後才停下來。檢方指控克林曼當時車速超過160公里。

Charger車上另外2人分別是23歲的駕駛哈澤（Isaiah Hazel）與24歲的李頓二世（Anthony Lytton Jr.）他們曾是傑克森高中隊友，後來又一起打過大學足球。哈澤與傑克森當場宣布死亡，李頓是在醫院宣告不治。

據警方表示，雪佛蘭車內的駕駛沒有受傷，克林曼和她的2名乘客也未受傷。

傑克森去世時，距離他25歲生日還有1個月，他是維京人2024年在NFL選秀會上以第4輪挑中的新秀，曾參加過維京人迷你訓練營與組織團隊活動（OTAs），過去效力於俄勒岡（Oregon）大學。