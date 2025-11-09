足球／王麟祥請辭足協理事長甚堅 協會應迅速進行補任事宜

快訊

聯合報／ 即時報導
中華民國足球協會理事長王麟祥不接受理事會慰留。圖／中華足球協會提供
中華民國足球協會理事長王麟祥已於11月8日第18次理事會中正式請辭，雖然理事會當日出席理事全數通過慰留，但王麟祥辭意甚堅。王麟祥請辭後，依據中華足協章程第38條，後續補任事宜，由副理事長互推一人代理，無副理事長代理時，由理事互推一人代理，並應於45日內補選。

國內體壇人士表示，中華足協理事會應立即啟動補任程序，督導單位運動部亦應重視此事，落實運動部成立時所提的「體育協會改革」施政目標，讓單項協會運作得以順利接軌。

王麟祥昨天主要出於健康考量，感謝理監事與協會團隊於任內的共同努力與支持，並期盼未來協會能延續改革方向，持續深化基層培育、治理強化與專業化運作，讓足球在台灣社會中發揮更長遠的正面影響力。

中華足協理事會稍後表示，王麟祥理事長接手時，足球協會欠款8700萬元，任內掌聲少犧牲多。短短兩年半，債務已償還6000萬元。這麼好的理事長，理事會全體慰留。中華民國足球協會需要王麟祥理事長繼續領導。

