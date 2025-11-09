路跑／推動綠色永續作為 田中馬拉松盛大登場

號稱台灣最富人情味、最好吃的「台灣米倉田中馬拉松」今天於彰化縣田中鎮盛大登場，吸引國內外跑者熱情參與。富邦金控自2020年起贊助田中馬拉松至今已邁入第6年，持續結合「Run For Green™」跑步植樹倡議，積極攜手田中馬拉松推動各項綠色永續作為，今年並號召150名員工投入賽事志工行列，積極發揮企業影響力，力挺運動永續。

富邦金控及子公司致力推廣健康運動，並長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，更是唯一贊助國內四大馬拉松（台灣米倉田中馬拉松、臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松）的金融業者。富邦金控自2021年起推動Run For Green™計畫，結合包含田中馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹。

田中馬拉松為台灣指標性的路跑賽事，每年皆吸引上千名跑者參與，活動期間交通接駁、物資供應、醫療支援等皆產生碳排放，富邦金控擴大對綠色賽事的支持，宣布提供所購買之自願性碳權，抵換田中馬拉松自2022年啟動碳盤查以來，至2025年所產生的碳排放。此舉不僅展現企業在氣候行動上的積極作為，與賽事攜手共同邁向綠色永續，富邦金控也希望藉此提升民眾對減碳與永續議題的認知，鼓勵民眾在運動中實踐環保行動，為地球盡一份心力。

田中馬拉松同步響應富邦Run For Green™精神，持續於賽事推動各項綠色永續作為，包括：賽衣採用環保科技咖啡紗製作、補給站使用無淋膜環保紙杯，以及賽道補給品採購當地的農產品，除減少運輸產生的碳排，亦支持地方創生、促進地方產業永續經營。今年更榮獲由國際社會價值組織 SVI（Social Value International） 核發的全球首份「以馬拉松為主題」之社會投資報酬率（SROI）國際認證，這項榮耀讓田中馬正式躍升為具國際影響力的永續運動品牌。

富邦金控今年成立「有志一同」企業志工平台，擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工社群。其中賽事類志工已投入富邦金控贊助的馬拉松、鐵人賽等不同賽事，富邦也提供視障陪跑員培訓、醫護跑者計畫，賦能志工同仁運動專業。本次田中馬拉松，富邦金控更號召150位員工投入志工行列，展現企業對運動與永續發展的支持與實踐。

今年廣受跑友歡迎的富邦金控「特色分行」也再度於田中馬拉松賽道上重新開張，為路過的跑者提供補給與應援，賽事期間吸引不少民眾駐足、合影留念。富邦金控也延續推出「Run For Green™」主題區，除了提供完賽拍照牆讓跑者留下美好記憶，並貼心為跑者設立太陽能手機充電座，以及永續互動遊戲，讓民眾休憩之餘，也可學習永續知識。 今年廣受跑友歡迎的富邦金控「特色分行」再度於田中馬拉松賽道上重新開張，為路過的跑者提供補給與應援。圖／富邦金控提供