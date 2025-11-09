快訊

韓國羽賽／生涯第一冠！邱品蒨力退越南女將 寫下新里程碑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱品蒨迎接生涯第一座國際賽冠軍，寫下新里程碑。資料照
世界排名20、我國女單「一姊」邱品蒨，韓國名人賽一路闖進最終戰，今天在率先登場的女單決賽面對世界排名24的越南阮垂玲連拿兩局，以21：16、21：15迎接生涯第一座國際賽冠軍，寫下新里程碑。

韓國名人賽屬於BWF超級300系列，總獎金24萬美元，邱品蒨去年就打進4強，今年闖進決賽已經締造過人巡迴賽最佳成績。過去她3度打進BWF超級300賽事的4強，也曾兩度打進BWF超級100賽事決賽，但和冠軍都差了一步。

本周在韓國打出突破表現，邱品蒨面對2019年曾交手過的阮垂玲，首局在拉鋸戰中把握機會，14：13時打出連拿4分攻勢，局末更在被動情況下反守為攻，在20拍對決中拿下第20分，加上對手判斷失誤，讓邱品蒨發球直接得分，以21：16搶下首局。

第二局邱品蒨在4：6落後下打出連拿5分的逆轉攻勢，雖因發球掛網失誤中斷連續得分氣勢，仍帶著11：7領先進入技術暫停。復比賽後持續拉開差距，阮垂玲還奉送發球失誤，最後一分也是失誤作收，讓邱品蒨以21：15迎接勝利，收下對戰首勝和生涯第一座BWF巡迴賽金盃。

