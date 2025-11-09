WTA年終賽／哈薩克愛司女王退球后奪冠 笑納破紀錄1.6億獎金

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜首度在年終賽登頂，笑納破紀錄的523萬美元（約台幣1.62億元）冠軍獎金。 路透社
哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜首度在年終賽登頂，笑納破紀錄的523萬美元（約台幣1.62億元）冠軍獎金。 路透社

2022年奪下溫布頓冠軍的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），相隔3年迎接再一場生涯重大勝利，她在WTA年終賽最終戰以6：3、7：6（7：0）力退白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首度在年終賽登頂，笑納破紀錄的523萬美元（約台幣1.62億元）冠軍獎金。

世界排名第6的芮芭奇娜今天發出8記「愛司」，且把握在首盤完成全場唯一的破發，第二盤更在「搶七」中讓莎芭蓮卡得分掛蛋。在此之前，莎芭蓮卡今年打過24次「搶七」，勝率是超過9成的22勝2敗，但關鍵時刻沒能延續高勝率。

連3年獲得WTA年終賽資格的芮芭奇娜，今年賽事打下完美的5勝0敗戰績，包括列第2種子的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）和皮古拉（Jessica Pegula）都敗在她拍下，壓軸戰再扳倒現任球后，讓她獲得女網史上最大筆冠軍獎金。

哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜(右)在WTA年終賽最終戰力退白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡。 路透社
哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜(右)在WTA年終賽最終戰力退白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡。 路透社

「這是不可思議的一周，老實說我並沒預期會有這樣的結果，能走到這實在很驚奇。」26歲的芮芭奇娜說。她成為史上第10位首度奪下年終賽冠軍的女將，最新世界排名也將上升到生涯新高的第5位。

莎芭蓮卡2022年挑戰WTA年終賽金盃失利，今年再度扼腕，仍有270萬美元（約台幣8365萬元）獎金入袋，也確定連兩年獲得「年終球后」身分。今年打下美網冠軍的球后也讚芮芭奇娜表現絕佳，「我感覺今天已經打出最佳表現，雖然沒成功，但我認為還是有很多值得驕傲的地方，我可以不帶任何遺憾離開球場。」

