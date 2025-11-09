快訊

網球／小約生涯101冠到手 這紀錄超越費爸卻要缺席年終賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇。 美聯社
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在雅典公開賽締造新猷，決賽經過三盤激戰以4：6、6：3、7：5逆轉義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），生涯第101座金盃入袋，第72座硬地賽場冠軍也超越退役傳奇「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）。

這場大戰歷經2小時又59分鐘，38歲的小約形容是場「不可思議的對戰」，他說：「3個小時的艱苦比賽，身體非常疲憊，我為堅持下來的自己感到自豪。」

不過小約在奪冠後卻宣布，因肩膀傷勢要缺席即將在義大利杜林登場的年終賽，這將是他連兩年無法與會。

這是小約第18度獲得年終賽資格，追平費德勒紀錄，他也在社群表示很期待到杜林展現最佳球技，「但經過今天在雅典的決賽，我很難過要分享，我必須因進行中的傷勢退出。我對希望看到我的粉絲非常抱歉，你們的支持對我意義重大。我也祝福這場不可思議比賽中的所有球員，迫不及待能盡快回到球場。」

穆塞蒂心情宛如洗三溫暖，他連6場決賽失利，原本失去爭奪年終賽門票的機會，讓加拿大名將阿里辛（Felix Auger-Aliassime）獲得最後一席參賽資格，但因小約退出，讓穆塞蒂補進只有8席的年終賽名單，這也是2021年後再有2位義大利球員一起在年終賽亮相。

今年ATP年終賽將在今天點燃戰火，去年地主球王辛納（Jannik Sinner）以未失一盤姿態奪冠，獲得488萬1100美元獎金，今年賽事總獎金高達1550萬美元，冠軍獎金再提升到破紀錄的507萬1千美元（約1.57億新台幣）獎金，這也是ATP賽事首度冠軍獎金突破500萬美元。

