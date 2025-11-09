足球／愛爾蘭足總將提動議 籲歐足總禁止以色列參賽

愛爾蘭足球總會（FAI）今天通過一項表決，將向歐洲足球總會（UEFA）提交正式動議，禁止以色列參加歐洲俱樂部與國際賽事。

法新社報導，總部位於都柏林的波希米亞人（Bohemians）隊，指稱以色列違反歐足總章程2項條款，分別是「未經巴勒斯坦足總同意，在被占領的西岸（West Bank）非法囤墾區組織球隊」，以及「以色列足總未能實施與執行有效的反種族歧視政策」。

這項動議以74票贊成、7票反對、2票棄權獲得通過。

愛爾蘭足總在聲明中表示，他們將向「歐足總執行委員會提交正式動議，要求立即暫停以色列足總（IFA）參加歐足總各項賽事的資格」。

以色列國家隊與俱樂部都在歐足總出賽，但自2023年10月7日攻擊事件以來，出於安全考量，他們的主場賽事大多都在中立場地進行。

土耳其與挪威足球總會曾呼籲暫停以色列參加國際比賽資格，但上個月以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）就加薩（Gaza）和平達成協議後，這樣的呼聲已有緩和。

波希米亞人隊在聲明中表示，他們為提出這項動議感到「自豪」，並且感謝投下贊成票的代表們。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（LindseyGraham）批評此作法，聲稱這將在「大屠殺80年後懲罰猶太人，僅因為他們選擇反擊恐怖組織」。