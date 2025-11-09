快訊

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

教授退潮／10年2萬人退休 頂大海外招募迎來世代交替？

足球／愛爾蘭足總將提動議 籲歐足總禁止以色列參賽

中央社／ 綜合外電報導
示威者舉著標語，呼籲禁止以色列參加歐足總和國際足總的活動。 路透社
示威者舉著標語，呼籲禁止以色列參加歐足總和國際足總的活動。 路透社

愛爾蘭足球總會（FAI）今天通過一項表決，將向歐洲足球總會（UEFA）提交正式動議，禁止以色列參加歐洲俱樂部與國際賽事。

法新社報導，總部位於都柏林的波希米亞人（Bohemians）隊，指稱以色列違反歐足總章程2項條款，分別是「未經巴勒斯坦足總同意，在被占領的西岸（West Bank）非法囤墾區組織球隊」，以及「以色列足總未能實施與執行有效的反種族歧視政策」。

這項動議以74票贊成、7票反對、2票棄權獲得通過。

愛爾蘭足總在聲明中表示，他們將向「歐足總執行委員會提交正式動議，要求立即暫停以色列足總（IFA）參加歐足總各項賽事的資格」。

以色列國家隊與俱樂部都在歐足總出賽，但自2023年10月7日攻擊事件以來，出於安全考量，他們的主場賽事大多都在中立場地進行。

土耳其與挪威足球總會曾呼籲暫停以色列參加國際比賽資格，但上個月以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）就加薩（Gaza）和平達成協議後，這樣的呼聲已有緩和。

波希米亞人隊在聲明中表示，他們為提出這項動議感到「自豪」，並且感謝投下贊成票的代表們。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（LindseyGraham）批評此作法，聲稱這將在「大屠殺80年後懲罰猶太人，僅因為他們選擇反擊恐怖組織」。

延伸閱讀

足球／足協理事長王麟祥請辭 8位理事全數表決慰留

足球／出於健康考量 足協理事長王麟祥正式請辭

以色列辦媒體高峰會 要與記者多溝通

談以色列輝達海外總部 林右昌：台北可以再加把勁

相關新聞

網球／小約生涯101冠到手 這紀錄超越費爸卻要缺席年終賽

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在雅典公開賽締造新猷，決賽經過三盤激戰以4：6、6：3、7：5逆轉義...

羽球／戴資穎退役養傷 未來動向未定

我國羽球天后戴資穎前晚在個人社群上宣布正式退役，結束傳奇般的球員生涯，其球后在位周數二一四周仍是女子羽壇難以被越過的高牆...

WTA年終賽／哈薩克愛司女王退球后奪冠 笑納破紀錄約台幣1.6億獎金

2022年奪下溫布頓冠軍的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），相隔3年迎接再一場生涯重大勝利，她...

足球／愛爾蘭足總將提動議 籲歐足總禁止以色列參賽

愛爾蘭足球總會（FAI）今天通過一項表決，將向歐洲足球總會（UEFA）提交正式動議，禁止以色列參加歐洲俱樂部與國際賽事

擊劍／陳致傑闖世界盃8強 締造台灣第1人紀錄

台灣擊劍好手陳致傑今天在世界盃西班牙站打進男子鈍劍個人賽8強，不僅寫下台灣第1人紀錄，更是8強唯一亞洲選手，教練陳柏槐直...

排球／U16女排亞錦賽不敵韓國錯失冠軍 台灣小將淚灑球場

在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排今天在冠軍戰與韓國打滿5局，可惜終場仍以2比3落敗、拿到亞軍，總教練侯雅惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。