網球／約克維奇奪第101冠後傷退 連兩年棄打ATP年終賽

志願役士兵 4年1.2萬人賠錢求去 立委質疑待遇、戰爭風險使然

中央社／ 義大利杜林8日綜合外電報導
約克維奇。 美聯社
7度奪下ATP年終總決賽冠軍的約克維奇，在ATP希臘錦標賽贏得生涯第101座冠軍獎盃後僅數小時，就因肩傷退出這項年度壓軸賽事。這將是約克維奇連續第2年因傷無緣ATP年終賽。

約克維奇退出後，由他在希臘錦標賽（HellenicChampionship）決賽的手下敗將、義大利選手穆薩提（Lorenzo Musetti）遞補參賽。

約克維奇（Novak Djokovic）歷經近3小時苦戰，以4比6、6比3、7比5擊敗穆薩提，但最終無法參加9日在義大利杜林（Turin）開打的ATP年終賽。

路透社報導，約克維奇於社群媒體發文表示：「我原本非常期待能在杜林出賽，並拚盡全力。但在今天雅典的決賽後，很遺憾必須因為持續有傷宣布退賽。」

約克維奇在2023年贏得第7座ATP年終總決賽冠軍，去年則也是因傷錯過年終賽。

