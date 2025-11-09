擊劍／陳致傑闖世界盃8強 締造台灣第1人紀錄

快訊

中央社／ 台北9日電
擊劍好手陳致傑。圖／114年全國運動會籌備處提供
擊劍好手陳致傑。圖／114年全國運動會籌備處提供

台灣擊劍好手陳致傑今天在世界盃西班牙站打進男子鈍劍個人賽8強，不僅寫下台灣第1人紀錄，更是8強唯一亞洲選手，教練陳柏槐直言，對整個團隊是一大鼓勵。

現年24歲的台灣擊劍新星陳致傑，日前在國際擊劍總會（FIE）新加坡衛星賽稱王、替新賽季開出紅盤後，這次挑戰強度較高的世界盃西班牙站，陳致傑通過分組賽考驗，在淘汰賽陸續擊敗中國選手呂惟喬、韓國選手崔敏書（音譯），16強又擊敗日本好手川村京太，順利擠身8強。

可惜的是，8強迎戰世錦賽銅牌得主匈牙利好手塞梅什（Gergo Szemes），陳致傑在無法有效掌握打法情況下，導致節奏被對手帶走，最後無緣挺進4強、登上頒獎台，不過仍締造台灣第1人紀錄，甚至是8強唯一的亞洲選手。

指導教練陳柏槐賽後接受中央社採訪時指出，不只有陳致傑，其餘選手也有不錯表現，因此對整個團隊來說是一大鼓勵。而他認為陳致傑在世界盃舞台主導節奏，就算面臨落後、被得分，也要耐心做鋪成、誘導，判斷當下情勢靈活應用戰術，「這次有得到收穫。」

陳致傑距離世界盃獎牌僅差一步，陳柏槐表示愛徒在戰術、處理劍的方式可以更精準，不過此役也足以證明他在亞洲賽場具備競爭力，甚至有機會與其他國家名將一較高下，「明天還有團體賽，回去應該會休息一下，積極備戰12月世界盃日本站。」

揮別去年受傷低潮後，陳致傑今年表現亮眼，除了世大運個人賽追平隊史紀錄，亞錦賽則在團體賽把守最後一關、攜手隊友斬獲銅牌，個人賽也拿到第5名，如今打進世界盃8強，陳柏槐期望愛徒持續精進、提升世界排名，努力爭取黃金計劃資格，相信對備戰2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運是一大助力。

