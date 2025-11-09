NFL／華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意以其名冠名
職業美式足球聯盟NFL華盛頓指揮官隊（Washington Commanders）規劃建造一座新球場，根據運動媒體ESPN今天報導，美國總統川普（Donald Trump）希望新球場能以他的名字冠名。
一位「白宮高層消息人士」透露，川普已經將此想法告知由哈里斯（Josh Harris）為首的指揮官隊經營團隊。「這是總統的心願，也有可能會實現。」
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天晚間透過電子郵件向ESPN表示：「那將會是一個美麗的名稱，因為正是川普總統讓新球場的重建成為可能。」
這座規劃中的圓頂新球場位於華盛頓特區舊主場的原址，造價37億美元，可容納6萬5000名觀眾，預計於2030年啟用。
華盛頓指揮官隊前稱為華盛頓紅人隊（Washington Redskins），1961至1996年以RFK體育場為主場，2020年決定暫時改名為「華盛頓美式足球隊」（Washington Football Team），2022年正式更名為華盛頓指揮官隊。改名主要是因為過去數十年來，紅人隊的隊名備受爭議，挨批帶有種族歧視色彩，並與美國對原住民種族滅絕的歷史有關。
川普今年7月間曾揚言，除非指揮官將隊名改回紅人，否則他將出手干預在華盛頓特區興建新美式足球場的計畫。
身為房地產開發商期間，川普除了經營包括球鞋、聖經等一系列以「川普」品牌命名的商品，也習慣將建築物、飯店、賭場及高爾夫球場以自己的名字冠名。
指揮官隊發言人拒絕就此事發表評論。
