羽球／戴資穎退役養傷 未來動向未定

聯合報／ 記者劉肇育郭韋綺巫鴻瑋王昭月／連線報導
戴資穎前晚在臉書宣布退役。本報資料照片

我國羽球天后戴資穎前晚在個人社群上宣布正式退役，結束傳奇般的球員生涯，其球后在位周數二一四周仍是女子羽壇難以被越過的高牆。對於退役後的下一步動向，戴資穎也透露目前希望先把膝傷養好，並體驗不用鬧鐘叫醒的日子。高雄市長陳其邁讚她「高雄之光」，將與戴資穎討論未來生涯。

戴資穎前年四月出席活動時，就預告將於二○二四年底退休，不過在巴黎奧運含淚於分組賽止步後，戴資穎雖然還陸續參加了台北公開賽等賽事，但也受到膝傷影響表現，讓她在去年十月向世界羽球聯盟申請傷停排名保護，並於十二月開刀治療。

但今年九月戴資穎的世界積分正式歸零，以選手身分重返球場的機率微乎其微，這也讓戴資穎在前天晚間宣布正式退役，並已於日前從國訓中心離營。她也坦言收拾東西雖然沒有花很多時間，卻花了一些時間收拾情緒。

從十五歲進入國訓中心到卅一歲結束球員生涯，戴資穎透露目前還沒有想好退役後要做什麼事情，但可以開始體驗不用鬧鐘叫醒的生活。

而在羽壇擁有好人緣的戴資穎，收到各方的祝福，包括好友泰國一姐依瑟儂、印度一姐辛度，紛紛在社群上回憶與戴資穎過往交手的點點滴滴，並直言將會懷念「羽壇藝術家」戴資穎的場上魔法。

父親戴楠凱不捨地說，羽球一直是女兒的最愛，因膝蓋受傷，去年決定為雙腳動手術，其實早在奧運結束後，她就萌生退意。

戴楠凱表示，這次退役消息沒有事先跟他說，在臉書發文之後他才知道，「不過我跟太太都尊重女兒的決定」，退役後她想爬玉山、環島，「她一直在比賽，沒什麼玩樂，也該有機會好好品味台灣」。

戴楠凱看著家中滿滿的獎盃與獎牌，笑說「數不清了」，但這一年來，家人開始適應女兒不比賽的日子，「我們做父母的，就是支持、尊重她的決定」。

