快訊

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

鳳凰明升級強颱！下周穿台「這2天」雨勢最猛 登陸地點曝光

再撇秋祭不紀念吳石…鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

聽新聞
0:00 / 0:00

中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會今天進行第14屆選任委員選舉。圖／中華奧會提供
中華奧會今天進行第14屆選任委員選舉。圖／中華奧會提供

中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻黃渼茜等現任運動員。

一般選任委員當選名單蔡家福、洪志昌、陳建平、陳士魁、陳美燕、謝富秀、許秀玲、朱文慶、何卓飛、林華韋、高金素梅、潘維剛、王琇娟、林依瑩、何俊陽、宋耀明、周俊三、林怡君、林聖章、林樹旺、林瀛洲、胡競英、孫立群、柴惠敏、逢廣華、陳維熊、黃志雄、陳怡安、詹貴惠、李建成、蔡心怡、劉渼麗、陳曉莉、黃渼茜、唐嘉鴻；至於中華奧會主席改選則將在12月進行。

唐嘉鴻 黃渼茜 舉重 郭婞淳 周天成

延伸閱讀

法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

相關新聞

羽球／高掛球拍！戴資穎世代畫下句點 小戴發文正式宣布退役

我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過...

足球／足協理事長王麟祥請辭 8位理事全數表決慰留

中華足協在今天召開第十三屆第十八次理事會，會中理事長王麟祥也出於健康考量，決定請辭，不過今天與會的8位副理事長及理事，也...

中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員

中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也...

國訓中心成立49年首辦家庭日 選手、教練家人齊聚同歡樂

國家運動訓練中心今天舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職...

足球／出於健康考量 足協理事長王麟祥正式請辭

近期風波不斷的中華民國足球協會，理事長王麟祥在今天召開的理事會中正式請辭，中華足協指出， 王麟祥此次主要出於健康考量，感...

北港馬祖盃馬拉松熱血開跑 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場

2025北港媽祖盃全國馬拉松今天於雲林北港隆重登場，萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。