中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員
中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻、黃渼茜等現任運動員。
一般選任委員當選名單蔡家福、洪志昌、陳建平、陳士魁、陳美燕、謝富秀、許秀玲、朱文慶、何卓飛、林華韋、高金素梅、潘維剛、王琇娟、林依瑩、何俊陽、宋耀明、周俊三、林怡君、林聖章、林樹旺、林瀛洲、胡競英、孫立群、柴惠敏、逢廣華、陳維熊、黃志雄、陳怡安、詹貴惠、李建成、蔡心怡、劉渼麗、陳曉莉、黃渼茜、唐嘉鴻；至於中華奧會主席改選則將在12月進行。
