北港馬祖盃馬拉松熱血開跑 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025北港媽祖盃全國馬拉松熱血登場，與會貴賓，總幹事何宗霖（左起）、監事蘇金源、藝人Kiki、藝人林芯儀、活動大使黃沐妍、長榮航空總經理孫嘉明、朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣縣長張麗善、北港鎮鎮長蕭美文、活動大使Daniel Wong、副董事長吳炳俊、常務董事林恒毅、董事施家綸、董事蕭嘉鴻等。圖／北港朝天宮提供
2025北港媽祖盃全國馬拉松今天於雲林北港隆重登場，萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲響起，在眾人加油與掌聲中展開屬於信仰與夢想的奔跑旅程。

賽事連續第三年以「為愛而跑、為平安而跑」為核心主軸，結合信仰、文化與運動三大元素，象徵在媽祖慈悲庇佑之下，萬人共同奔向希望與祝福。北港馬最具代表性的紅毯跑道，今年再次成為萬眾矚目的焦點，紅毯象徵祝福與榮耀，當萬人奔跑其上，猶如踏上媽祖庇佑之路，每一步都充滿信念與感恩。

北港朝天宮媽祖鑾轎今年首度親臨起跑會場，跑者在開賽前完成傳統「鑽轎腳」儀式，象徵平安與順遂。當萬名跑者依序鑽轎腳後再踏上跑道，整座北港街頭充滿祝福氛圍，現場掌聲與祈願聲交織成一場動人的信仰樂章。朝天宮董事長蔡咏鍀表示，「北港媽祖盃不只是運動賽事，更是一場傳遞祝福的信仰盛典。我們希望每一位跑者，都能帶著媽祖的守護，平安完賽、幸福前行。」

本屆鳴槍嘉賓陣容星光熠熠，賽事也邀請多位領跑嘉賓帶領跑者奔向榮耀，全馬（42K）由「台灣野孩子野跑協會」領跑，象徵無畏與挑戰自我；半馬（21K）由活動大使 Daniel Wong、小豬黃沐妍、神風小隊長 EDISON 教練、跑界好手 KIKI、尼威領跑，展現信仰與活力融合的精神；10K 組邀請健美女神林芯儀領跑，以節奏與笑容引領跑者奔向目標；5K組由蔡咏鍀親自領跑，象徵媽祖的祝福與守護同行。

而最矚目的大獎莫過於一兩重純金媽祖，由北港朝天宮恭敬開光，象徵平安與榮耀，讓跑者將祝福帶回家。此外，長榮航空更加碼贊助「台北大阪」雙人來回機票，讓幸運跑者能把信仰與祝福延伸到海外，開啟一段屬於媽祖的文化旅程。

朝天宮前萬人奔跑紅毯，祈福啟程。圖／北港朝天宮提供
