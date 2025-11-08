自由車／Formosa 900啟動 來自全球381位外籍騎士共賞台灣之美

台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」今天在台北市政府東門廣場盛大啟動，今年活動邁入第14屆，共有1268位團員參加，其中高達30%為來自海外的車友，外籍參與人數達381人。除了9天環島外，活動也推出多元主題的深度遊程，鼓勵民眾以自行車深入鄉間小鎮、海濱田園，以雙腳探索台灣的自然與人文風貌。

上午的啟動儀式聚集6支隊伍共同出發，包括由自行車產業界領軍的「領航騎士團」、Liv品牌大使組成的「北進武嶺團」、捷安特經銷商「電輔車一日北中團」，以及「日本騎士團」、「台北騎士團」、「微程式環島團」等團隊，氣氛熱烈。

交通部觀光署副署長黃勢芳親臨現場為車友加油打氣，黃勢芳表示，自行車旅遊是實踐永續觀光的最佳展現，台灣擁有世界級的自行車環境，從北到南、從山到海，沿途的風景、人文與美食，處處展現台灣的獨特魅力。他也祝福所有車友「騎出健康、騎出友誼、騎出台灣的無限魅力」。

同時出席活動的經濟部產業發展署署長邱求慧表示，產發署長期推動「低碳運具與智慧製造」政策，看到現場許多車友使用E-Bike（電動輔助自行車）的助力加持，感受到科技結合永續的力量。他期待此類低碳旅遊型態能帶動地方經濟與觀光發展，讓世界看到台灣以自行車連結健康、科技與永續的無限可能。

領航騎士團由中華自行車永續聯盟協會理事長劉湧昌、台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進、自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長白政忠及自行車新文化基金會執行長王玫文共同領軍，挑戰北橫路線。

Vamos Sports翊起運動共同創辦人徐裴翊也參與其中，她表示，「接觸公路車以來，我的速度不快，平常很少團騎，但這次有專業團隊與眾多車友同行，特別期待這次的挑戰。為了活動，我還特別飲食控制，希望能以更輕盈的姿態完成三天的騎乘！」