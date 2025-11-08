羽球／伴戴資穎征戰逾10年 教練賴建誠祝福：不用煩惱練球

快訊

中央社／ 台北8日電
台灣羽球天后戴資穎。 美聯社
台灣羽球天后戴資穎昨晚拋出退役震撼彈，許多球迷不捨獻上祝福，陪著戴資穎征戰國際賽場逾10年的教練賴建誠透露，很替她開心，因為不用再煩惱練球。

攤開戴資穎的生涯紀錄，一筆筆都在書寫台灣羽壇新頁，第1個女單世界球后、在位最長週數，不僅陸續稱霸年終賽、亞錦賽及亞運，也曾登上世錦賽、奧運的頒獎台，不過受到膝傷影響，讓她選擇於昨晚在社群媒體正式宣布退役，並期望戴資穎的精神能夠陪伴大家繼續前進。

從2014年開始隨著戴資穎征戰國際舞台，教練賴建誠在這超過10年的時光，陪伴戴資穎經歷生涯各種高低起伏。賴建誠接受採訪時笑說，這段旅程好的事情真的太多了，很難選出最印象深刻的冠軍，不過倒是對2016里約奧運、2024巴黎奧運充滿遺憾，因為戴資穎都帶傷上陣，無法以最佳狀態迎敵。

賴建誠提到，戴資穎在2023年就曾預告打完巴黎奧運就要退休，因此內心早已做好準備，對這次戴資穎突如其來的「告別宣言」並未感到意外，並祝福這名台灣羽球天后退休愉快，「替她很開心，終於可以好好休息，不用再煩惱練球的事情。」

值得一提的是，在戴資穎決定退役的貼文中，許多球迷不捨獻上祝福，甚至泰國名將依瑟儂（RatchanokIntanon）、印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）紛紛發文回憶過去與戴資穎交手的種種畫面，其中辛度更形容「就像旅程中失去一部分的自己」，展現戴資穎在世界羽壇好人緣。

戴資穎 羽球 依瑟儂

