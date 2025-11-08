南韓羽賽／邱品蒨拍退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽

在我國羽球天后戴資穎於昨晚宣布退休後，我國女單好手也在今天傳來打進BWF超級賽決賽的好消息，世界排名第20名的邱品蒨今天在BWF超級300的南韓名人賽，於4強賽面對年僅19歲的印尼選手普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi），最終以19：21、21：19、21：8逆轉勝出，將爭奪BWF超級賽生涯首冠。

邱品蒨近兩年3度打進到BWF超級300賽的準決賽，但最終都未能更進一步，包括去年南韓名人賽也止步於4強，不過今天她重返南韓名人賽4強總算突破瓶頸，面對年僅19歲的普拉蒂維在首局就與對手展開纏鬥，但在局末卻未能壓過對手，讓普拉蒂維以21：19先下一城。

但接下來兩局邱品蒨也展開反撲，先是第二局在15：16落後時打出一波4：0攻勢逆轉，並以21：19扳平戰局，決勝局更是在開賽就拉開領先差距，局末更是打出一波9：0關門攻勢，以21：8勝出，搶下生涯首張超級300賽女單決賽門票，爭冠對手將是越南阮垂玲與日本明地陽菜之戰的勝方。