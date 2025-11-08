快訊

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓羽賽／邱品蒨拍退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邱品蒨。聯合報系資料照
邱品蒨。聯合報系資料照

在我國羽球天后戴資穎於昨晚宣布退休後，我國女單好手也在今天傳來打進BWF超級賽決賽的好消息，世界排名第20名的邱品蒨今天在BWF超級300的南韓名人賽，於4強賽面對年僅19歲的印尼選手普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi），最終以19：21、21：19、21：8逆轉勝出，將爭奪BWF超級賽生涯首冠。

邱品蒨近兩年3度打進到BWF超級300賽的準決賽，但最終都未能更進一步，包括去年南韓名人賽也止步於4強，不過今天她重返南韓名人賽4強總算突破瓶頸，面對年僅19歲的普拉蒂維在首局就與對手展開纏鬥，但在局末卻未能壓過對手，讓普拉蒂維以21：19先下一城。

但接下來兩局邱品蒨也展開反撲，先是第二局在15：16落後時打出一波4：0攻勢逆轉，並以21：19扳平戰局，決勝局更是在開賽就拉開領先差距，局末更是打出一波9：0關門攻勢，以21：8勝出，搶下生涯首張超級300賽女單決賽門票，爭冠對手將是越南阮垂玲與日本明地陽菜之戰的勝方。

邱品蒨 戴資穎 羽球

延伸閱讀

印尼雅加達清真寺爆炸案嫌犯曝！17歲少年手術中 目擊者談當下狀況

拿50萬出國玩3個月「選大陸還是南韓？」 多數人3原因選這裡

南韓羽賽／邱品蒨本季首闖4強 蘇力揚遭逆轉8強止步

藤岡靛掰了13年印尼妻 緊摟大咖女星照流出

相關新聞

南韓羽賽／邱品蒨拍退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽

在我國羽球天后戴資穎於昨晚宣布退休後，我國女單好手也在今天傳來打進BWF超級賽決賽的好消息，世界排名第20名的邱品蒨今天...

羽球／高掛球拍！戴資穎世代畫下句點 小戴發文正式宣布退役

我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過...

羽球／戴資穎退役依瑟儂第一時間送祝福 麟洋配轉發齊喊「辛苦了」

我國羽球天后戴資穎今天在個人社群上宣布正式退役，不少羽壇好友也都轉發戴資穎的退役消息並送上祝福，包括泰國一姐依瑟儂就發文...

羽球／伴戴資穎征戰逾10年 教練賴建誠祝福：不用煩惱練球

台灣羽球天后戴資穎昨晚拋出退役震撼彈，許多球迷不捨獻上祝福，陪著戴資穎征戰國際賽場逾10年的教練賴建誠透露，很替她開心，...

台灣人壽祖孫三代健走邁入第14年 今台北市立動物園健康起走 

台灣人壽「祖孫三代健走」實體活動今天於台北市立動物園登場，包括台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、台北市副市長張溫德以及...

羽球／戴資穎退役離營不敢一一告別 就怕止不住眼淚

台灣羽球天后戴資穎昨天宣布正式退役，她今天透露，前幾天在準備離開國訓中心時就有送禮，但只有跟一些人告別，「因為我怕會控制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。