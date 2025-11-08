台灣人壽祖孫三代健走邁入第14年 今台北市立動物園健康起走 

台灣人壽「祖孫三代健走」實體活動今天於台北市立動物園登場，包括台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、台北市副市長張溫德以及中信兄弟球星、中信飛牡蠣電競選手、啦啦隊Passion Sisters、公益大使阿Ken皆到場陪民眾健康起走。

第14年舉辦的台灣人壽「祖孫三代健走」，今年民眾除了可以參與線上健走活動，當日完成7500步或5.5公里等指定任務，就有機會獲得美腿機等好禮外，實體活動也連續3年攜手台北市立動物園舉辦，邀請全家大小一同共襄盛舉。

台灣人壽董事長許舒博在致詞時表示，「今天我們舉辦這個親子活動，更重要的是把家的觀念帶進來，我們相當重視所有的員工、所有的夥伴、所有的客戶，都是一個大家庭。我們除了帶進社會公益活動外，也把所有的保戶都當成我們的家庭、一份子，一起來照顧他們。今天我們辦這個健走活動已經到第14屆了，這一路走來，我們希望利用這個健走的活動，把親子一起帶來享受運動。」

除了健走活動外，台灣人壽也延續去年投入認養穿山甲的保育工作，今年也持續在健走活動中推廣保育觀念，並再加入黑面琵鷺等動物的保育宣導，許舒博說：「我們都希望這個自然界跟我們能夠和平的共存，能夠讓大家更了解，這個地球只有1個，我們好好維護它，我們跟動物之間有一個良善的互動，這是我們最主要的目的。」

今年活動台灣人壽也放送一連串「綠色驚喜」，民眾參加健走就能獲得小花蔓澤蘭噴霧，這是台灣人壽志工日前移除「植物殺手」小花蔓澤蘭後精煉特製而成，具驅蚊效果，不僅讓綠癌變綠金，更以創新巧思提醒大眾重視生物多樣性；還有六大闖關活動，寓教於樂為健康加分、為永續加值。

台灣人壽長期推動健康自主管理，祖孫三代健走的「家庭團聚日」已陪伴新舊鐵粉14年，累積1100萬人次、走出近43萬公里，相當於繞台灣390圈。 台灣人壽祖孫三代健走持續推廣保育觀念。記者劉肇育／攝影 台灣人壽祖孫三代健走實體活動今天在台北市立動物園舉行。記者劉肇育／攝影 台灣人壽祖孫三代健走實體活動今天在台北市立動物園舉行。記者劉肇育／攝影