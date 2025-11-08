台灣羽球天后戴資穎昨天發文宣布退役，正式卸下選手身分。高雄市長陳其邁說，祝福下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰，「我們高雄永遠的驕傲！」

陳其邁今天在臉書（Facebook）談及戴資穎退役，他說，2020年的冬季，小戴抽空擔任高雄的秋冬旅遊觀光大使，走遍市區，也到六龜品山茶嘗美食；她雖然在全世界比賽行程滿滿，仍然掛記高雄，與高雄、運動相關的活動只要受邀都盡可能出席。

「我們心中永遠的球后，她的精神將與高雄長存。」陳其邁表示，戴資穎在球場上用盡全力拚搏、相信自己的精彩表現，更讓所有高雄市民跟著哭、跟著笑，她凝聚感動、鼓舞人心。

陳其邁說，未來一定還會在高雄的許多角落遇見戴資穎，「小戴好好休息吧，體驗不被鬧鐘叫醒的生活。祝福一切順利。」

戴資穎昨天透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

戴資穎的羽球生涯中，替台灣締造多項第一人紀錄，從去年就飽受傷勢困擾，遲遲無法回到國際賽場，她昨天震撼宣布，將正式高掛球鞋退役，「謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場。」