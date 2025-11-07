羽球／戴資穎宣布退役 賴總統：謝謝妳用毅力讓世界看見台灣

我國羽球球后戴資穎在今天在臉書正昂宣布退役，結束傳奇般的球員生涯。賴清德總統留言表示，「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」

賴總統在戴資穎宣布退役的貼文留言：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」

戴資穎生涯至今仍保有球后在位周數214周，以及年終賽女單史上最多冠等紀錄，對於選擇在臉書宣布退休而未舉辦引退儀式，戴資穎表示，因為不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式。 我國羽球球后戴資穎今天於個人臉書宣布退役，結束傳奇般的球員生涯。圖/聯合報系資料照