羽球／戴資穎宣布退役 賴總統：謝謝妳用毅力讓世界看見台灣
我國羽球球后戴資穎在今天在臉書正昂宣布退役，結束傳奇般的球員生涯。賴清德總統留言表示，「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」
賴總統在戴資穎宣布退役的貼文留言：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」
戴資穎生涯至今仍保有球后在位周數214周，以及年終賽女單史上最多冠等紀錄，對於選擇在臉書宣布退休而未舉辦引退儀式，戴資穎表示，因為不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言