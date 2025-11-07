聽新聞
羽球／戴資穎退役依瑟儂第一時間送祝福 麟洋配轉發齊喊「辛苦了」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎（右）與泰國好友依瑟儂在巴黎奧運遭遇對戰。圖／聯合報系資料照片
戴資穎（右）與泰國好友依瑟儂在巴黎奧運遭遇對戰。圖／聯合報系資料照片

我國羽球天后戴資穎今天在個人社群上宣布正式退役，不少羽壇好友也都轉發戴資穎的退役消息並送上祝福，包括泰國一姐依瑟儂就發文祝福好友能夠過得美好日子，「麟洋配」王齊麟李洋也都轉發戴資穎退役貼文，並向她說聲「辛苦了」。

戴資穎今天在個人社群上宣布高掛球拍，結束傳奇般的球員生涯，其中與戴資穎生涯有過不少精彩對戰的泰國好友依瑟儂，也第一時間就上傳多張與戴資穎的合照並送上祝福，「不知道該怎麼形容妳，因為妳展現的球技和球風總是帶給大家驚喜，而我唯一的祝福就是希望妳能過上美好生活，並為了妳不用再設鬧鐘而感到開心。」

戴資穎也第一時間就在底下回文表示，「謝謝妳，妳太棒了，我會一直為妳加油的。」

至於運動部部長李洋與昔日搭擋王齊麟，也在第一時間就在限動轉發戴資穎退役消息，其中李洋表示，「阿戴辛苦了！」王齊麟也留言，「小戴辛苦了！」

戴資穎 李洋 王齊麟

